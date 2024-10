Lanz, Maischberger & Co. im TV: Die Sendezeiten der wichtigsten Polit-Talks auf einen Blick

Polit-Talkshows sind richtig beliebt im TV. Wir haben euch die wichtigsten Shows zusammengestellt und alle Infos zu Sendezeiten und Co im Überblick.

Machen wir uns nichts vor: Die Welt ist am Brennen. Alte Ordnungen brechen auf, unsere Demokratie wirkt bedrohter denn je. In aufgewühlten Zeiten wie diesen sind die Menschen besonders stark an Politik interessiert. Kein Wunder also, dass die Nachfrage nach Polit-Talks riesig ist. Wenn Expert:innen aus Wirtschaft, Politik und Presse im TV zusammenkommen, schalten Millionen ein. Wo es die größten Politik-Talkshows im TV zu sehen gibt und wo ihr sie gratis streamen könnt, erfahrt ihr hier.

Diese Politik-Talkshows begeistern Millionen: Hier geht es um die großen Fragen der Gesellschaft

Markus Lanz

Markus Lanz ist der wohl bekannteste Polit-Talk Deutschlands. In seiner Show stellt er sich bewusst "dumm", um seinen Gästen Schlagzeilen für die Presse zu entlocken. Politiker:innen, Promis und Expert:innen aller Art nehmen im Lanz-Studio Platz. Ein Dauerbrenner, der einfach nicht totzukriegen ist.

TV-Ausstrahlung: Dienstag bis Donnerstag, Spätabend, im ZDF

Dienstag bis Donnerstag, Spätabend, im ZDF Streaming: ZDF Mediathek

Caren Miosga

Früher war sie das Gesicht der Tagesthemen, jetzt glänzt sie in ihrer eigenen Talkshow. In ihrem Politk-Talk geht es oft hitzig zur Sache, denn Miosga nimmt bei ihren unbequemen Einzel-Interviews kein Blatt vor den Mund.

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 21:45 Uhr, im Ersten

Sonntag, 21:45 Uhr, im Ersten Streaming: ARD Mediathek

Hart aber Fair

Hier ist der Titel Programm. Früher führte Frank Plasberg durch Hart aber fair, heute ist Lous Klamroth das Gesicht der Show. Als Moderator stellt er unbequeme Fragen und lässt seine Gäste ordentlich schwitzen. Politische Debatten und gesellschaftliche Aufreger finden alle ihren Platz in der Show. Wer sich hier durchsetzen will, muss gute Argumente parat haben, denn bei den Diskussionen wird sich nichts geschenkt.

TV-Ausstrahlung: Montag, 21:00 Uhr, im Ersten

Montag, 21:00 Uhr, im Ersten Streaming: ARD Mediathek

maischberger

Sandra Maischberger ist ein Journalismus-Vollprofi. Bei ihr kommen die wichtigsten Köpfe des Landes zusammen und diskutieren über brennende Themen der Gesellschaft. Maischberger hat die Debatten stets im Griff; mit ihrem Spürsinn bohrt sie genau dort nach, wo es wehtut. Hier wird es selten wirklich laut, aber wer Substanz sucht, wird fündig.

TV-Ausstrahlung: Dienstag & Mittwoch, 22:50 Uhr, im Ersten

Dienstag & Mittwoch, 22:50 Uhr, im Ersten Streaming: ARD Mediathek

maybrit illner – Der Polittalk im ZDF

Sie redet nicht lange um den heißen Brei herum. Bei Illner stehen die ganz großen Themen auf der Agenda. Klimakrise, Migration, die Politik von morgen – Illner lässt nicht locker. Hier wird nicht auf Show-Glamour gesetzt, sondern faktenbasierter, klarer Journalismus betrieben. Wer es ungeschönt will, ist hier richtig.