League of Legends als Fantasy-Serie bei Netflix: Actionreicher Trailer verrät Start-Zeitraum für nächste Gaming-Adaption

Netflix gönnt endlich einen ersten Trailer zu Arcane, der League of Legends-Serie. Seht hier das bildgewaltige und explosive Stück, das auch den groben Start verrät.

Netflix hat einen actionreichen und rasanten Trailer zu League of Legends-Serie Arcane veröffentlicht. Seit zwei Jahren befindet sich die Serie bereits in der Entwicklungsphase. Der erste knackige Trailer verrät jetzt den ersehnten groben Startzeitraum.

So ganz aus dem Nichts kommt der erste Clip zu Arcane nicht. Bereits diesen Winter veröffentlichte der Streamingdienst Dota: Dragon's Blood, ebenfalls eine Adaption eines riesigen E-Sport-Titels: DOTA 2. Schürft Netflix da gerade eine Goldader aus?

Gaming-Fantasy bei Netflix: Krachender Teaser zu League of Legends Arcane

Auf Außenstehende wirkt der Trailer erstmal wie ein Clip aus einer weiteren Netflix-Anime-Fantasy-Serie, was ja nichts Schlechtes bedeuten muss. So könnte die Lore hinter dem Videospiel-Hit auch für ein Nicht-Gaming-Publikum interessant werden:

Arcane League of Legends - S01 Trailer (English) HD

Wann kommt League of Legends Arcane zu Netflix?

Der Start ist für den Herbst angesetzt. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Was hat Netflix mit E-Sports-Adaptionen vor?

Der Streamingdienst streckt seine Fühler in alle Richtungen aus. Es gibt nichts, was Netflix nicht macht. Und die Gamingbranche wurde bereits als großer Konkurrent um die begrenzte Bildschirmzeit identifiziert . Versucht Netflix hier also, eine junge Zielgruppe von klassischen Zockerplattformen wie Twitch auf das eigene Angebot zu locken?

Wie erfolgreich genau der erste E-Sports-Versuch mit DOTA: Dragon's Blood war, ist noch nicht sicher, die Verlängerung um eine zweite Staffel steht aus. Ob aus der ersten Offensive auf diese Spielewelten mehr wird, wird deshalb auch der Erfolg von Arcane zeigen.

Habt ihr Bock auf E-Sports-Serien? Welche weiteren Verfilmungen wünscht ihr euch?