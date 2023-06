Legendäres Action-Duell entschieden: Sylvester Stallone erklärt, warum er damals gegen Arnold Schwarzenegger verloren hat

In der neuen Netflix-Doku über Arnold Schwarzenegger wird enthüllt, dass er in den 80ern der größere Action-Star als Sylvester Stallone war. Das gibt sein Konkurrent offen zu.

Nach der Action-Serie FUBAR könnt ihr jetzt auch eine dreiteilige Film-Doku über Arnold Schwarzenegger bei Netflix streamen. In Arnold wird die komplette Karriere der Action-Ikone von den Bodybuilding-Anfängen über die Schauspiel-Laufbahn bis hin zu seiner Zeit als Politiker beleuchtet.

In der Netflix-Doku wird auch enthüllt, dass es im großen Action-Duell zwischen Schwarzenegger und Sylvester Stallone in den 80ern einen klaren Sieger gibt. Der Rocky-Star selbst liefert die Begründung.

Arnold Schwarzenegger war Sylvester Stallone in den 80ern überlegen

Laut CBR sagt Sly in der Arnold Schwarzenegger-Doku bei Netflix, dass ihm Arnie in den 80ern in jeder Hinsicht überlegen war:

Er war überlegen. Er hatte einfach alle Antworten. Er hatte den Körper. Er hatte die Stärke. Das war sein Charakter.

In den 80ern feierte Schwarzenegger einige seiner größten Action-Erfolge wie Conan der Barbar, Terminator und Predator. Zuletzt äußerte sich der Star auch über seinen mittlerweile in den Ruhestand gegangenen Action-Kollegen Bruce Willis. Für Arnie wird der Stirb langsam-Star für immer in Erinnerung bleiben.



