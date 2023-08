Legolas sagt in 9 Stunden Herr der Ringe nur 3 (!) Wörter zu Frodo und es reicht vollkommen

In der Herr der Ringe-Reihe haben Frodo und Legolas ein freundschaftliches Verhältnis zueinander aufgebaut. Nötig waren dafür nicht mehr als drei Wörter.

Im Verlauf der Herr der Ringe-Trilogie wird ein großes Figuren-Ensemble aufgebaut, aus dem die wichtigsten Charaktere tiefe Beziehungen zueinander entwickeln. Dazu gehören auch der Hobbit Frodo (Elijah Wood) und der Elben-Bogenschütze Legolas (Orlando Bloom).

Beide begegnen sich in den neun Stunden der Reihe einmal direkt, wobei Legolas (in der deutschen Synchronfassung) nur drei Wörter zu Frodo sagt. Unsere internationalen Kolleg:innen von SensaCine haben nochmal darauf verwiesen, dass gar nicht mehr nötig waren.

Zwischen Frodo und Legolas kommt es in der Herr der Ringe-Trilogie nur zu einem Satz

In Der Herr der Ringe: Die Gefährten begegnen sich Frodo und Legolas beim Rat von Elrond. Als sich die einzelnen Charaktere den Gefährten anschließen und ihre Waffen nennen, um einen Eid zu schwören und den Ring zu zerstören, schaut Legolas Frodo das einzige Mal direkt in die Augen und sagt: "... Und meinen Bogen."

Der Bund, der hier zwischen beiden Charakteren geformt wird, ist also eher nonverbaler Natur und reicht trotzdem aus, um die starke Beziehung für die Herr der Ringe-Trilogie zu etablieren.

Verhältnis zwischen Frodo und Legolas befeuert witzige Herr der Ringe-Theorie

Der kurze Dialog-Moment zwischen Frodo und Legolas spielt auch für eine Herr der Ringe-Theorie eine Rolle, bei der der Hobbit den Namen des Elben vergessen haben soll. Dabei geht es um den Moment im Finale, als Frodo jeden bei der Wiedervereinigung am Krankenbett begrüßt. Hier tritt Legolas ein und Frodo schaut ihn an, ohne seinen Namen zu sagen.

