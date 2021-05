LEIBNIZ STAR WARS™: Schnappt euch eins von 5 galaktischen Kekspaketen!

LEIBNIZ bringt die Star Wars™- Special Edition auf den Markt und passend dazu gibt es fünf Kekspakete inklusive Cable Guy Darth Vader zu gewinnen. Jetzt mitmachen!

LEIBNIZ STAR WARS™ - Galaktischer Keksspaß für Groß und Klein

Wie in der weit, weit entfernten Galaxis könnt auch ihr euch künftig beim Keks-Kauf zwischen heller und dunkler Seite entscheiden: Für Fans der Rebellen-Alliance und der hellen Seite der Macht gibt es LEIBNIZ Star Wars mit Vanillekeksen in Form der Charaktere Yoda™, Prinzessin Leia™, Chewbacca™, R2-D2™, C-3PO™ sowie dem Millennium Falken™. Treue Begleiter des Galaktischen Imperiums und der dunklen Seite der Macht finden Kakaokekse, die nach den Charakteren Darth Vader™, Darth Maul™, einem Stormtrooper™, Jabba the Hutt™, Boba Fett™ und dem Todesstern™ geformt sind.

Für welchen Weg man sich auch entscheidet – die köstlichen LEIBNIZ Star Wars™-inspirierten Kekse sind der galaktische Snack für Groß und Klein und haben einen reduzierten Zuckergehalt und weniger gesättigte Fettsäuren. Damit sind sie natürlich der perfekte Begleiter für den nächsten Star Wars-Marathon!



Gewinnt eins von 5 tollen Kekspaketen!

Dazu müsst ihr uns nur noch eine Frage beantworten:

Für welche Seite entscheidest Du dich?