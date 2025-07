Leicht zu übersehen: Der neue Platz 1 bei Netflix zeigt liebevolle Referenz an einen verstorbenen Disney-Star

Adam Sandlers Happy Gilmore 2 zeigt eine rührende Referenz an seinen verstorbenen Co-Star Cameron Boyce. Der Disney-Star verstarb 2019 im Alter von nur 20 Jahren.

Fast 30 Jahre nach der kultigen Golf-Komödie Happy Gilmore veröffentlicht Adam Sandler die Fortsetzung Happy Gilmore 2 auf Netflix und landet damit in den weltweiten Charts. Der Film zeigt eine subtile Referenz an den verstorbenen Disney-Star Cameron Boyce, mit dem Adam Sandler in Vergangenheit mehrfach zusammengearbeitet hatte.

Netflix-Hit erinnert: Disney-Star Cameron Boyce verstarb im Alter von 20 Jahren

Cameron Boyce, der vor allem für seine Rollen in mehreren Disney-Produktionen bekannt war, verstarb 2019 nach längerer Krankheit im Alter von nur 20 Jahren. Er war zweimal an der Seite von Adam Sandler zu sehen, als er in Kindsköpfe und Kindsköpfe 2 seinen Sohn spielte: Sandler ehrte Cameron Boyce bereits zuvor in der Komödie Hubie Halloween.

In der Golf-Komödie Happy Gilmore 2 gibt es nun ebenfalls eine Referenz an Cameron Boyce: Als Adam Sandlers Charakter an einen Check In-Stand auf dem Golfplatz herantritt, läuft auf einem kleinen Bildschirm eine Szene aus der Serie Jessie, in der Boyce vier Jahre lang mitspielte. “Entschuldigt mich bitte, während ich schluchze”, kommentierte ein User auf X (ehemals Twitter).

Mutter von Cameron Boyce zeigt sich gerührt über Netflix-Referenz

Cameron Boyce’ Mutter Libby Boyce dankte Adam Sandler öffentlich auf Instagram für die rührende Geste und teilte Details über die Pläne, die Sandler bis kurz vor Boyce’ Tod hatte.

Adam und Cameron haben in den Tagen vor seinem Tod viel miteinander gesprochen. Cameron sollte in 'Hubie Halloween' mitspielen, und sie haben Strategien ausgearbeitet. Ich glaube, sie verband eine besondere Beziehung, weil sie beide authentisch und witzig waren und einfach sie selbst blieben. Adam findet immer einen Weg, Cams Andenken lebendig zu halten, was uns sehr berührt.

Adam Sandler sorgt mit seinen Referenzen weiter dafür, dass Cameron Boyce im Gedächtnis bleibt. Fans können das Andenken an seinen Co-Star in Happy Gilmore 2 auf Netflix finden.