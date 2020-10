Hubie Halloween: Adam Sandler-Film ehrt verstorbenen Disney-Star Cameron Boyce

Die Netflix-Komödie Hubie Halloween endet mit einer Erinnerung an den verstorbenen Disney-Star Cameron Boyce. Als Kind hatte Boyce zweimal an der Seite Adam Sandlers gespielt.

Die neue Netflix-Komödie Hubie Halloween bietet klassische Adam Sandler-Unterhaltung. Doch sie endet auf einer bewegenden Note. Denn im Abspann würdigt sie den verstorbenen Jungschauspieler Cameron Boyce.

Der talentierte Darsteller war vergangenes Jahr nach einer längeren Krankheit mit nur 20 Jahren gestorben. Besonders bekannt war Cameron Boyce für seine Rollen in Disney-Produktionen, doch einer seiner ersten Kinorollen verdankte er Adam Sandler.

So würdigt der Netflix-Film Hubie Halloween Cameron Boyce

Nachdem im Abspann von Hubie Halloween noch einmal die Schauspieler der Halloween-Komödie mit ihren Figuren auftauchen, erscheint eine Texttafel mit einem Foto von Cameron Boyce:

In liebevoller Erinnerung an Cameron Boyce. Viel zu früh gegangen. Einer der liebsten, coolsten, lustigsten, talentiertesten Jungs, die wir kannten. Du lebst in unseren Herzen weiter und fehlst uns jeden Tag.

© Netflix Die Widmung für Cameron Boyce in Hubie Halloween

Der am 28. Mai 1999 geborene Cameron Boyce trat zunächst in kleineren Rollen in Film und Fernsehen auf, bevor er 2011 zur Disney-Familie stieß. Er spielte in vier Staffeln der Comedy-Serie Jessie mit. Seine wohl größte Rolle übernahm er in der Descendents-Reihe. In drei Filmen war er als Carlos, Sohn von Cruella de Vil aus 101 Dalmatiner, zu sehen.

Am 6. Julie 2019 ist Cameron Boyce laut Angaben seiner Familie nach einem epileptischen Anfall im Schlaf gestorben.

Boyce spielte Adam Sandlers Filmsohn in den Kindsköpfe-Filmen

© Sony Cameron Boyce und seine Filmfamilie in Kindsköpfe 2

Eine seiner ersten Kinorollen spielte Cameron Boyce 2010 in Kindsköpfe. In der Komödie war er als Filmsohn von Adam Sandler und Salma Hayek zu sehen. Drei Jahre später gab er in der Fortsetzung Kindsköpfe 2 erneut die Figur Keithie Feder.

Am Tag, als Boyce 21 Jahre alt geworden wäre, erinnerte Adam Sandler in einem Instagram-Post an seinen jungen Kollegen:

Alles Gute zum Geburtstag, Cameron. Er wäre heute 21 Jahre alt geworden. So ein toller Junge. Wir vermissen ihn alle sehr. Besonders seine fantastische Familie.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hubie Halloween, Kindsköpfe und andere Cameron Boyce-Filme im Stream

Hubie Halloween steht seit Mittwoch den Abonnenten von Netflix zum Stream zur Verfügung. Kindsköpfe gibt es aktuell bei Netflix und Sky Ticket, Kindsköpfe 2 können Sky-Nutzer in der Flat schauen.

Die drei Descendants-Filme mit Cameron Boyce stehen im Katalog von Disney+ zum Abruf bereit.



Habt ihr Hubie Halloween schon geschaut?