Leider ohne Leonardo DiCaprio-Zombie: Bizarrer Titanic-Horrorfilm bringt sich um den besten Trailer des Jahres

Der erste Trailer zu Titanic 666 zeigt den rührenden Film als Horror-Trash. Leider ist dort nirgendwo Leonardo DiCaprio als Untoter zu sehen.

Titanic mit Leonardo DiCaprio ist für viele einer der besten Filme aller Zeiten. Da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis eine Neuauflage auch die Genre-Grenzen überschreitet. Die Trash-Schmiede The Asylum bringt jetzt mit Titanic 666 eine Zombie-Horror-Version heraus, deren erster Trailer genauso aussieht, wie der Film klingt.

Schaut euch hier den ersten englischen Trailer zu Titanic 666 an:

Titanic 666 - Trailer (English) HD

Leonardo DiCaprio dreht sich im Grab um: Titanic 666 bringt Horror aus der Tiefe

Wie im Trailer bereits zu bewundern ist, stehen in Titanic 666 die ursprünglichen Crew-Mitglieder der Titanic von den Toten wieder auf. Ein Luxus-Liner ist über ihre letzte Ruhestätte gefahren. Und eine mysteriöse Frau an Bord hat die Versunkenen beschworen, auf dass sie die Lebenden heimsuchen.

Im Trailer werden Fans leider die Zombie-Version von Leonardo DiCaprios Jack vermissen. Was für eine verpasste Chance! Faulige Haut unter dem blonden Haarschopf, seine Zeichenmappe noch immer in der Hand. Schade.

Wann kommt die Horror-Version des Leonardo DiCaprio-Highlights nach Deutschland?

Wann auch deutsche Fans Leo vergeblich in Titanic 666 suchen können, ist noch nicht klar. Der Film wird am 15. April 2022 auf dem kostenlosen Streamingdienst Tubi zur Verfügung gestellt. Dessen Inhalte sind bisher in Deutschland nur per VPN erreichbar.

Horror-Nachschub: Die 20 besten Serienstarts im April von Better Call Saul bis LOL

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr zur Frühlingszeit im April bei Netflix, Amazon Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei spektakuläre Zeitreise-Serien, die beste deutsche Comedy-Show oder die finale Staffel des Breaking Bad-Spin-offs Better Call Saul: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.

Wollt ihr Leo als Zombie sehen?