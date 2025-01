Let's Dance-Fans enttäuscht von Cast für neue Staffel: "Verstehe nicht, warum sie eine Plattform bekommt"

Let's Dance ist ein Riesen-Hit im Reality-TV. Jetzt hat die Tanzshow endlich den Promi-Cast für 2025 vorgestellt. Besonders eine Kandidatin kommt online gar nicht gut weg. Warum die Fans so wütend sind, gibt es hier.

Let's Dance steht in den Startlöchern und endlich wurde der Cast verkündet. 14 Promis werden auf dem Tanzparkett alles geben und sich von ihrer besten Seite präsentieren. Ein umstrittener Star kommt allerdings überhaupt nicht gut an. Fans fragen sich, warum RTL dieser Skandal-Lady eine Plattform bietet.

Let's Dance 2025: Diese Promis sind im Cast dabei

Endlich hat RTL die Katze aus dem Sack gelassen, die Stars für Let's Dance 2025 stehen fest. Wir stellen euch den Cast kurz vor.

Simone Thomalla (59): Schauspielerin und Tatort-Legende

(59): Schauspielerin und Tatort-Legende SelfieSandra (25): 7 vs. Wild-Star, Comedienne

(25): 7 vs. Wild-Star, Comedienne Fabian Hambüchen (37): Ex-Profisportler

(37): Ex-Profisportler Jeanette Biedermann (44): Musikerin und Schauspielerin

(44): Musikerin und Schauspielerin Christine Neubauer (62): Deutsche Grande Dame des Schauspiels

(62): Deutsche Grande Dame des Schauspiels Taliso Engel (22): Para-Schwimmer

(22): Para-Schwimmer Marie Mouroum (32): Professionelle Stuntfrau

(32): Professionelle Stuntfrau Marc Eggers (38): Entertainer und (Ex)-Partner von Bill Kaulitz

(38): Entertainer und (Ex)-Partner von Bill Kaulitz Paola Maria (31): Influencerin

(31): Influencerin Diego Pooth (21): Sohn von Verona Pooth, Golfprofi

(21): Sohn von Verona Pooth, Golfprofi Osan Yaran (38): Comedian

(38): Comedian Leyla Lahouar (28): Reality-Star, zuletzt bei Promi Big Brother

(28): Reality-Star, zuletzt bei Promi Big Brother Ben Zucker (41): Sänger

(41): Sänger Roland Trettl (53): TV-Koch & Moderator bei First Dates

Sie war im TV handgreiflich: Mit dieser Cast-Auswahl greift RTL total daneben

Im Großen und Ganzen kam der neue Cast bei den Fans okay an. Viele beschwerten sich zwar, dass zu wenige bekannte Gesichter dabei sind, doch richtig viel Hate bekam niemand ab – mit einer riesengroßen Ausnahme: Reality-Sternchen Leyla Lahouar.

Die zarte Brünette wirkt zwar so, als könnte sie keiner Fliege was zu leide tun, doch der Schein trügt: die Reality-Beauty leistete sich 2022 einen Gewalt-Skandal im TV. Bei Ex on the Beach bekam sie vor laufender Kamera einen Korb und rastete daraufhin vollkommen aus. Sie wurde handgreiflich und war kaum mehr zu stoppen. Damals flog sie direkt aus der Show, doch die Sender blieben leider nicht konsequent. Trotz Skandal-Vergangenheit ist Leyla so erfolgreich wie nie im TV unterwegs. Nach Dschungelcamp, Promi Big Brother und Co. darf sie jetzt bei Let's Dance das Tanzbein schwingen.

"Warum bekommt die eine Plattform?": Let's Dance-Fans verstehen die Welt nicht mehr

Dass Leyla dabei sein wird, finden Let's Dance-Fans überhaupt nicht gut, wie eine Nutzerin auf Instagram teilt:

Leyla. Schon wieder eine Buchung für die Person, die bereits in ihrem ersten Format wegen Gewalttätigkeit aus der Sendung geworfen wurde ... Kranke Welt

Diese Meinung teilen zahlreiche Fans online: "Ich verstehe nicht, warum die eine Plattform bekommt. Leider hat sie ihren Charakter im Dschungel und bei Promi Big Brother schon gezeigt!"

Online wird gerätselt, warum Skandal-Promi Leyla Lahouar überhaupt in die Show eingeladen wird. Einige munkeln, dass es an der unglaublichen Reichweite des Reality-Stars liegen könnte. Auf Instagram und TikTok folgen der Brünette jeweils über eine Million Fans. RTL hofft wohl darauf, dass die riesige Fanbase auch bei Let's Dance einschalten wird. Für gute Quoten ist schließlich jeder Gast willkommen.

Let's Dance 2025: Wann startet die Show bei RTL?

Noch gibt es keine Informationen, wann RTL die 18. Staffel zeigen wird. Fans vermuten, dass es Mitte/ Ende Februar so weit sein könnte.