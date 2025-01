Love is Blind: Germany enttäuscht Netflix-Fans auf ganzer Linie, weil "alles viel zu schnell passiert"

Love is Blind: Germany schlägt auf Netflix ein wie eine Bombe. Die ersten 4 Folgen sind da und sorgen bereits für mächtig Drama. Ein Detail nervt die Fans allerdings gewaltig.

Monatelang haben wir auf diesen Moment hingefiebert, jetzt ist es endlich so weit: Love Is Blind ist gestartet. Das erste deutsche Spin-off des kontroversen Netflix-Formats bekommt online heftige Kritik ab: Gegen das US-Original soll die Show einfach keine Chance haben. Warum sind die Fans so enttäuscht?

Netflix, wir haben ein Problem: Love is Blind: Germany wirkt total übereilt

Das Konzept von Love is Blind hat es in sich: 30 Singles lernen sich in sogenannten Pods nur durch Gespräche kennen, ohne einander sehen zu dürfen. Innerhalb von 10 Tagen müssen die Teilnehmenden herausfinden, ob sich eine emotionale Verbindung zu einem der anderen Singles aufbaut und ob er/sie die Person fürs Leben sein könnte. Kurz vor dem ersten Aufeinandertreffen stellen die Kandidaten die Frage aller Fragen: „Willst du mich heiraten?“

Erst nach dem Heiratsantrag dürfen sich die Verlobten zum ersten Mal sehen, danach geht’s direkt in den Traumurlaub, um sich näher kennenzulernen. Der Reiz des Formats ist es, den Singles dabei zuzuschauen, wie sie innerhalb weniger Tage eine Bindung zu ihrem Gegenüber aufbauen, ohne sich jemals gesehen zu haben.

Allerdings erlebten Fans des Originals beim deutschen Ableger eine riesige Enttäuschung: Die Kennenlernphase wirkte kürzer und weniger emotional. Während es in den US-Folgen meist erst in späteren Folgen zur Verlobung kam, machte Daniel seiner Hanni bereits in Folge 1 den Antrag. Ein No-Go für die Fans, die sich auf erste zarte Gefühle, intime Gespräche und tiefgreifende Erkenntnisse gefreut hatten. Weshalb sich die Teilnehmenden in ihre Auserwählten verliebt haben, kriegen wir als Publikum überhaupt nicht mit.

"Komisch geschnitten": Reality-Fans sind von dem deutschem Ableger des Netflix-Hits enttäuscht

Die deutsche Version hat weniger Folgen, leider löst das bei den Zusehenden eher Hektik als romantische Gefühle aus, wie eine Instagram-Nutzerin verriet: "Wir haben uns so auf die deutsche Version gefreut. Aber alles ist viel zu schnell passiert und es gab keine richtigen Dates oder viele Gespräche." Eine andere Userin findet, dass durch die Eile kaum Emotionen aufkamen:

Ich habe mir jetzt die ersten Folgen angeschaut und finde vieles nicht so authentisch. [...] Irgendwie fehlt es der deutschen Staffel an der Leichtigkeit und dem Charme der Originalserie.

Viele hatten sogar das Gefühl, dass die Kennenlernphase kürzer gewesen sei als im US-Original: "War für meinen ganz persönlichen Geschmack einfach komisch geschnitten und hat dazu geführt, dass es so überstürzt aussah."

Besonders die Verlobung von Hanni und Daniel sorgte für Kritik online, weil sie viel zu früh gezeigt wurde: "Nach wie viel Dates gab es die erste Verlobung? 5? Hä? Total übertrieben, in Folge 1 schon eine Verlobung zu haben."

Eine Userin erklärte, dass dieser Eindruck aber nur am unglücklichen Schnitt lag: "Die Kandidaten bekommen alle die gleichen Chancen und Zeit, sich kennenzulernen" Auch die Verlobungen laufen parallel ab. Es bleibt also zu hoffen, dass Netflix sich in den nächsten Folgen mehr Zeit lässt, um das Publikum mehr am Gefühlschaos des Casts teilhaben zu lassen.

Love is Blind: Germany: Alle Sendetermine im Überblick

Netflix zeigt Love is Blind: Germany in mehreren Etappen. Die ersten 4 Folgen sind bereits erschienen.