Let's Dance-Fans wettern nach Ausfall von zwei Stars gegen RTL: "Ihr veräppelt uns doch"

In der ersten Show von Let’s Dance fallen zwei tanzende Promis aus. Fans finden den Umgang des Senders damit nicht gut.

Am vergangenen Freitag startete Let’s Dance in die 18. Staffel. Wie immer begann das Format in der ersten Folge mit der legendären Kennenlernshow, in der am Ende entschieden wird, welcher Promi mit welchem Profitänzer den Rest der Sendung zusammen tanzt.

Heute folgt die erste Episode, in der es für die Stars ernst wird, denn es wird definitiv jemand herausgewählt – und das, obwohl zwei Kandidatinnen ausfallen. Fans sind von dieser Regelung alles andere als begeistert.

Let’s Dance: Leyla Lahouar und Jeanette Biedermann fallen aus

Schon vor wenigen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass Reality-Sternchen Leyla Lahouar in Show 1 nicht mittanzen wird. Dies wurde kurze Zeit später auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung bestätigt. Aus gesundheitlichen Gründen würde sie vorerst ausfallen.

Kurz darauf folgte die nächste Hiobsbotschaft: Auch Jeanette Biedermann hat es erwischt. Die Musikerin meldete sich wie Instagram mit einem Video bei den Fans. "Es tut mir so leid. Ich hätte gerne getanzt und ich habe wirklich bis zum Schluss gekämpft und alles gegeben", erklärte sie. Durch ihr hohes Fieber sei ihr die Teilnahme an der Show leider nicht möglich.

Fans gehen auf die Barrikaden: Ein Star soll trotzdem fliegen

RTL bestätigte, dass in Show 1 dennoch ein Star von den Zuschauer:innen herausgewählt wird. Eine Tatsache, die vor allem die Fans stört. Unter dem Beitrag finden die User:innen klare Worte:

Komm RTL, ihr veräppelt uns doch. Morgen muss keiner gehen. Wenn ja, finde ich es ziemlich ungerecht.

oder:

Ich finde morgen soll keiner gehen dafür nächste Woche zwei, wenn alle wieder fit sind. Sonst ist es Mega unfair.

Weitere wütende Fans schließen sich an. Doch ob RTL auf die Kritik reagieren wird, ist eher unwahrscheinlich.

Let’s Dance Staffel 18: So kannst du einschalten

Jeden Freitag gibt es eine neue Live-Show von Let’s Dance um 20:15 Uhr bei RTL. Im Anschluss gibt es die jeweilige Folge auf RTL+ zum Nachschauen.