Lichtschwert ins Auge: Berühmter Star Wars-Moment ist Mark Hamill extrem peinlich - man muss ihn dafür lieben

Ein Star Wars-Meme treibt Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill die Schamesröte ins Gesicht. Seine Reaktion zeigt, was ihn für Fans so liebenswert und einzigartig macht.

Luke Skywalker durchlebt in der Star Wars-Originaltrilogie einige wenig helle Momente, und das hat nichts mit irgendwelchen Seiten der Macht zu tun. Ob attraktive Schwester oder überraschend lebendiger Vater, der Jungjedi begegnet diversen Plotentwicklungen mit wenig mehr intellektuellem Einsatz als großen Augen und einem offenen Mund. Einer dieser Momente ist Star Mark Hamill bis heute unendlich peinlich.

Dieser Star Wars-Moment ist Mark Hamill so peinlich

Es geht um eine Szene in Krieg der Sterne, in der sich Luke um ein Haar ein Lichtschwert durch die Rübe zu bohren scheint. Gerade hat ihm sein frischgebackener Mentor Obi-Wan Kenobi die Waffe der Jedi präsentiert, da hält sich Luke das (noch deaktivierte) Ding auch schon direkt vors Auge. Und wie immer, wenn etwas heute besonders beliebt/dumm/lustig ist, haben findige Fans daraus sofort ein Meme gebastelt.

Mark Hamill reagiert auf Internet-Häme

"Man gibt ihm die gefährlichste Waffe des Universums - und er hält sie sich sofort ins Gesicht", so haben findige Meme-Erfinder*innen das Bild überschrieben und weiterverbreitet. Mark Hamill scheint selbst etliche Male darüber gestolpert zu sein, denn in seiner Reaktion wird eines sehr deutlich: Lukes Moment der intellektuellen Funkstille fuchst ihn bis heute. Dabei war er auf der Leinwand noch nicht einmal zu sehen.

"Jedes Mal, wenn ich das [Meme] sehe, ist mir das unendlich peinlich", schreibt Hamill auf Twitter. Und er erklärt: "Ich kann mich nicht daran erinnern, das im Film gemacht zu haben. Ich glaube, es ist nur ein Bild vom Set. Sonst würde Obi-Wan nicht so erstaunlich sorglos aus der Wäsche schauen."

Damit spricht der Star Wars-Star gleich zwei Kernaspekte des Memes an: Erstens kommt das Bild tatsächlich so nicht in Star Wars IV vor. Und zweitens ist Alec Guinness' Reaktion als Obi-Wan fast das Lustigste an dem Bild - sie liegt irgendwo zwischen "Mach mal" und "Wie soll dieser Vollidiot die Galaxis retten?"

Darüber hinaus drückt Hamills Reaktion aber auch aus, warum er so wichtig für das Star Wars-Franchise ist. Und warum ihn Fans einfach nur knuddeln möchten.

Mark Hamills Reaktion offenbart seine Bedeutung fürs Star Wars-Universum

© Disney Seit über 40 Jahren für die Fans da: Mark Hamill

Hamills Reaktion zeigt nämlich, wie nahe er bei den Star Wars-Fans ist. Seit anno dazumal der erste Krieg der Sterne über die Leinwand flimmerte, kümmert er sich hingebungsvoll um seine Jünger*innen, fiebert mit ihnen mit oder schreibt ihnen per Twitter auch gerne mal direkt, um ihnen Zuspruch zu leisten.

Das ist etwas ganz anderes als bei einem mürrischen George Lucas, der die Kritik an seiner Prequel-Trilogie (Jar Jar Binks!) nie ganz verwunden zu haben scheint. Oder einem Harrison Ford, dem der wahnhafte Enthusiasmus der Star Wars-Gemeinde offenbar nicht ganz geheuer ist.

Mark Hamill zeigt sich selbst mit Dankbarkeit und Bescheidenheit als größter Fan unter Gleichgesinnten, etwa wenn er sich in einem herzzerreißenden Brief an seine Follower*innen wendet (via Twitter) oder in The Mandalorian Staffel 2 die größtmögliche Star Wars-Rückkehr zelebriert. Hamill fühlt Star Wars. Und dafür muss man ihn einfach lieben.

Star Wars-Podcast über The Mandalorian Staffel 2

© Disney Lukas Skywalker: Nicht nur in der Originaltrilogie zu sehen

In der 2. Staffel von The Mandalorian tauchen zahlreiche beliebte Star Wars-Figuren auf. Macht das die Serie besser? In dieser Folge von Streamgestöber diskutieren wir die Frage.

Dafür spricht Jenny mit den beiden Star Wars-Experten Yves und Matthias. Im Podcast erfahrt ihr nicht wichtige Hintergrundinfos über die Gastauftritte. Wir diskutieren auch, ob sich Staffel 2 steigert und was uns in Staffel 3 erwartet.

Was haltet ihr von Mark Hamill?