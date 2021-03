Aufregendes Star Wars-Gerücht: Obi-Wans überraschend frühe Rückkehr ist der Urknall eines neuen Universums

Laut einem neuen Star Wars-Gerücht könnte Ewan McGregors Rückkehr als Obi-Wan Kenobi nicht nur deutlich früher stattfinden. Sie könnte auch um einiges größer ausfallen als bisher gedacht.

Eines der am meisten erwarteten Star Wars-Projekte ist Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor kehrt in der Rolle des legendären Jedi zurück. Darüber hinaus dürfen wir uns über einen Auftritt von Hayden Christensen als Anakin Skywalker bzw. Darth Vader freuen. Das verriet Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy letztes Jahr im Dezember.

Bis die Obi-Wan Kenobi-Serie auf Disney+ startet, wird noch einige Zeit ins Land ziehen. Immerhin fangen die Dreharbeiten erst in wenigen Wochen an. Ein neues Gerücht verspricht dennoch zwei sehr aufregende Entwicklungen:

Die Obi-Wan-Rückkehr findet deutlich früher statt

Obi-Wan wird mehrere Star Wars-Serien verbinden

Lucasfilm hat offenbar große Star Wars-Pläne für Obi-Wan

Das Gerücht stammt von The Illuminerdi und sollte daher mit äußerster Vorsicht genossen werden. Die Informationsfetzen haben uns trotzdem aufhorchen lassen. Denn sie ergeben durchaus Sinn, wenn wir uns die aktuellen Pläne von Lucasfilm anschauen.

Alle neuen Star Wars-Projekte im Überblick:

Konkret heißt es, dass Ewan McGregor bereits in Andor als Obi-Wan in Erscheinung tritt. Die Serie wird seit November 2020 in London gedreht und könnte Anfang 2022 ihre Premiere auf Disney+ feiern. McGregor enthüllte im Oktober letztes Jahr, dass er Screentests für die Obi-Wan-Serie am Set von The Mandalorian gemacht hat.



Womöglich fanden diese auch in Vorbereitung auf Andor statt. Bei The Illuminerdi heißt es, dass McGregor eine wiederkehrende Rolle spielen soll. Offenbar ist mehr geplant als ein Cameo-Auftritt. Dass passt gut zum zweiten Teil des Gerüchts: Angeblich will Lucasfilm mehrere Star Wars-Serien durch die Figur Obi-Wan verbinden.

Obi-Wan-Universum orientiert sich an The Mandalorian-Erfolg

Diese Taktik können wir aktuell bei The Mandalorian verfolgen. Die vor rund einem Jahr gestartete Geschichte rund um Pedro Pascals schweigsamen Kopfgeldjäger hat bereits drei Spin-off-Serien hervorgebracht, namentlich Ahsoka, Rangers of the New Republic und The Book of Boba Fett. Alle sind eng miteinander verknüpft.

© Disney/20th Century Studios Obi-Wan Kenobi ist bereit für ein neues Abenteuer

Bei Obi-Wan Kenobi und Andor liegt es ebenfalls nahe, diverse Verbindungen herzustellen. Nicht zuletzt sind beide Serien zwischen den Ereignissen von Episode 3 und Episode 4 auf der Star Wars-Timeline angesiedelt. Es bietet sich an, Obi-Wan zur Schlüsselfigur machen, das diesen Teil des Star Wars-Universum zusammenhält.

Bonus: Wenn wir schon beim Crossover-Gedanken sind, bietet sich natürlich auch ein Treffen von Obi-Wan und Ahsoka im Rahmen der Andor-Serie an.

Wo das Mando-Universum alle Ereignisse zwischen Episode 6 und 7 abdeckt, könnte das Obi-Wan-Universum jene Übergangsphase näher beleuchten, in der das Imperium die Kontrolle über die Galaxis mehr und mehr an sich reist, bis wir wieder an dem Punkt sind, an dem Rogue One nahtlos in Krieg der Sterne übergeht.

Offiziell - und das sei nochmal betont - ist davon bisher nichts. Sehr wahrscheinlich wird Lucasfilm erst einmal den Erfolg von Andor und Obi-Wan Kenobi abwarten, bevor diese Star Wars-Ecke mehr ausgebaut wird. Obi-Wans Erscheinen in Andor würde der Serie auf alle Fälle einen gewaltigen Popularitätsschub verleihen.

