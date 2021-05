Limitierter Godzilla: Einer der besten Monsterfilme der letzten Jahre als Collector's Edition mit zahlreichen Goodies

Einen der besten Monsterfilme der letzten Jahre gibt's nun in einer exquisiten Sammler-Edition in bester 4K-Qualität. Das läuft dem Godzilla-Fan das Wasser im Mund zusammen...

2021 lassen Godzilla und Kong die Leinwände und Bildschirme in einem gemeinsamen Blockbuster erbeben. Diesen vorläufigen Höhepunkt des MonsterVerse verdanken wir im Grunde dem 2014 erschienenen Godzilla von Rogue One-Regisseur Gareth Edwards. Seit heute gibt es den bildgewaltigen Startschuss des MonsterVerse in einer neuen 4K Collector's Edition als limitiertes Sammler-Stück. Und das hat es in sich.

Die neue limitierte 4K UHD Collector's Edition von Godzilla mit 4K UHD + Blu-ray

Die brandneue Collector's Edition kommt im HD Keep Case im Schuber daher und ist bei Anbietern wie Amazon, MediaMarkt und Saturn erhältlich:

© Warner Home Video Die beiliegenden Extras der Limited Edition von Godzilla

Warum lohnt sich die neue 4K UHD Collector's Edition von Godzilla?

Für den Preis von 36,99 Euro erhaltet ihr den Monster-Blockbuster mit Elizabeth Olsen (WandaVision), Aaron Taylor-Johnson (Age of Ultron) und Bryan Cranston (Breaking Bad) als 4K Ultra HD Blu-ray und auf einer normalen Blu-ray.

Die exzellente Bildqualität der 4K UHD-Disc kommt den teils atemberaubenden Szenen der Monster bestens entgegen. Die DTS-HD MA 7.1-Qualität der deutschen Tonspur bringt euer Wohnzimmer jedes Mal zum Beben, wenn Godzilla durch San Francisco stampft oder die MUTOs einen Pfad der Zerstörung über die Westküste der USA ziehen.

Godzilla Limited Collector's Edition Zu Amazon Deal

Darüber hinaus glänzt die Edition aber vor allem als richtig edles Sammlerstück, dem folgende Goodies beiliegen:

4 Cards

32-seitiges Booklet

Doppelseitiges Poster

Hochwertiger Schuber

Weitere Editionen, die sich für Godzilla-Fans lohnen:

Bisher wurden 3 Filme des MonsterVerse in Deutschland veröffentlicht:

Besseres Bild als im Stream: Warum lohnen sich Blockbuster auf 4K?

Ein Schmankerl für Fans der atomaren Echse sind natürlich die japanischen Monsterklassiker von Toho. Die folgende Collection enthält 12 Kaiju-Highlights vom Urknall Godzilla (1954) bis hin zum fantastischen Shin Godzilla (2017):

Streaming-Übertragungen können längst die Bildqualität eines physischen Abspielmedium bieten - manche mehr, andere weniger. Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt.

Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei einem Film wie Godzilla mit seinen aufwendigen visuellen Effekten und der atmosphärischen Inszenierung Vorteile hat.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.