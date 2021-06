Loki haut aus Versehen Mega-Spoiler raus: Fataler Abspann-Patzer bestätigt Marvel-Theorie

In einigen Ländern sah der Abspann der 2. Loki-Folge etwas anders aus. Der Figurenname einer Darstellerin verrät viel über eine neue MCU-Schurkin.

Achtung, es folgen Spoiler zu Loki Folge 2: Die zweite Folge der neuen MCU-Serie Loki endete mit einer überraschenden Enthüllung. Auf der Jagd nach der bösen Loki-Variante trifft Loki selbst am Ende auf eine weibliche Person, die Rätsel aufwirft.

Wir haben euch die wichtigsten Infos zu den möglichen Loki-Formen in der neuen Folge schon erklärt. Am Ende blieb aber die Frage, ob wir es hier wirklich mit Lady Loki zu tun haben oder einer ganz anderen Marvel-Schurkin. Ein enthüllter Spoiler am Ende der zweiten Folge gibt jetzt Aufschluss.

Internationaler Abspann von Loki Folge 2 spoilert wichtigen Figurennamen

Im Abspann der neuen Loki-Folge ist die Synchron-Besetzung verschiedener Länder zu sehen. Hier wird überall aufgelistet, dass die Schauspielerin Sophia Di Martino eine Figur namens Variant (im Deutschen Variante) spielt. Diese Info ist aber nicht überall gleich. Wie unter anderem Slash Film berichtet, ist der Darstellerin in der Übersicht der kastilischen Sprecher:innen ein konkreterer Name zugeordnet:

Hier wird Di Martinos Charakter als Sylvie gespoilert, was viel über die Figur verrät und der zweiten Möglichkeit unserer eigenen Theorie zu der neuen MCU-Schurkin entspricht. In den Marvel-Comics verbirgt sich hinter dem Namen die Bösewichtin Enchantress.

Das ist Sylvie aka Enchantress in den Marvel-Comics

In den Comics existieren zwei Versionen der mächtigen Marvel-Hexe Enchantress, die optisch wie eine grüne Version der Scarlet Witch aussieht und lange Zeit glaubte, göttlicher Abstammung zu sein. In der MCU-Serie könnte sich die aus der Vorlage bekannte zweite Enchantress als Loki verkleidet haben, um ihn zu manipulieren.

Mit bürgerlichem Namen heißt sie Sylvie Lushton und war ein menschliches Kind, dem Loki heimlich übernatürliche Kräfte verlieh. Schon vor einiger Zeit gab ein IMDB-Eintrag einen Hinweis zur Besetzung von The Walking Dead-Star Cailey Fleming als junge Version von Sylvie. Bestätigt wurde das nie offiziell, den Eintrag gibt es aber immer noch.

Durch den versehentlichen Spoiler in der aktuellen Loki-Folge sind wir uns sicher, dass sich hinter der weiblichen Enthüllung im Finale wirklich Enchantress verbergen könnte. Ein Detail aus Folge 2 gibt aber noch mehr Rätsel auf. Als Loki seine eigenen TVA-Akten durchblättert, ist kurz der mögliche echte Name seiner Variante zu sehen: Sylvie Laufeydottir.

Somit könnte es sich tatsächlich um eine als Frau geborene Loki-Variante handeln, die den Namen Sylvie verliehen bekommen hat. Ob Marvel hier die Figuren Lady Loki und Enchantress vermischt hat oder uns auf eine falsche Fährte locken will, werden wir hoffentlich schon in Folge 3 erfahren. Die startet am 23. Juni 2021 auf Disney+.

