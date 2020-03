MCU-Serie Loki schnappt sich The Walking Dead-Star: Was wird aus Judith Grimes?

Die kleine Judith Grimes aus The Walking Dead soll in der Disney+-Serie Loki mitspielen. Hat ihr MCU-Auftritt Auswirkungen auf ihr Schicksal in der Zombieserie?

Der Streamingdiesnt Disney+ startet bereits in wenigen Wochen, doch bis zum Start der Marvel-Serie Loki müssen wir uns noch ein wenig gedulden. 2021 erwartet uns das vielleicht verrückteste MCU-Projekt, wenn der beliebte Trickster wie Rick und Morty wild durch Zeit und Raum reist. Bisher gibt es nur spärliche Informationen zur Handlung von Loki. Die Marvel-Figuren Lady Loki und Enchantress werden bereits als mögliche Figuren gehandelt. Die Besetzung eines The Walking Dead-Jungstars hat nun eine bekannte Marvel-Figur bestätigt. Cailey Fleming wird in MCU-Serie Loki zur Enchantress Kürzlich überraschte ein neuer Eintrag auf der IMDb-Seite der kommenden Marvel-Serie Loki mit einem jungen Neuzugang. Cailey Fleming, die Serienfans bereits als Judith Grimes auf The Walking Dead kennen, soll in Loki die junge Version der Figur Sylvie spielen. © AMC Cailey Fleming in The Walking Dead Kennern der Marvel-Comics kommt dieser Name natürlich bekannt vor. Die Rede ist von Sylvie Lushton aka Enchantress, die eine wichtige Rolle in der Geschichte Lokis (Tom Hiddleston) spielt. In den Comics ist Sylvie ein ganz normaler Mensch, der eines Tages von Loki magische Kräfte erhält. Interessiert ihr euch für ein Abo bei Disney+ ? Dann klickt auf den Link und informiert euch oder schließt ein Abo ab: Bei diesem Link handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit einem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung. Ist Judith Grimes in The Walking Dead in Gefahr? Ob es sich um einen kurzen Auftritt oder ein längeres Engagement handelt, ist noch nicht bekannt. Dennoch lässt ihre Besetzung um das Schicksal der kleinen Judith Grimes bangen. Aber keine Sorge, denn ein Auftritt in Loki sollte ihrem Überleben nicht im Wege stehen. Zum Weiterlesen: Alle Infos zur Loki-Serie bei Disney+ Denn die 1. Staffel zu Loki wird derzeit schon eifrig gedreht. Die Dreharbeiten für die aktuelle Staffel von The Walking Dead sind schon seit letztem Jahr beendet. Der Dreh für die kommende 11. Staffel beginnt voraussichtlich erst im Mai. Bis dahin können die Darsteller der Zombieserie noch andere Projekte drehen, ohne dass es zu terminlichen Überschneidungen kommt. Podcast für The Walking Dead-Fans: Daryl vs. Alpha bis zum Nahtod In der neuen Folge unseres Podcasts Moviepilot Live: The Walking Dead - auch bei Spotify - diskutieren Yves, Andrea und Sebastian über die grandiose 9. Folge der 10. Staffel: Mit der Folge Hinterhalt kehrt The Walking Dead zu seinen größten Stärken seit Ricks Abgang zurück. Starke Charaktermomente wechseln sich mit starken Horrormomenten ab. Im Podcast besprechen wir alles im Detail - und mutmaßen, wann Maggie zurückkommt und Michonne endgültig geht. Freut ihr euch auf die Marvel-Serie Loki?