Nach LOL kommt One Mic Stand zu Amazon Prime. Dort arbeiten Comedians mit Prominenten zusammen. Die Auswahl ist zum Teil unglaublich.

Amazon Prime mausert sich zum Heim deutscher Comedy. Nachdem das Highlight LOL: Last One Laughing vor kurzem in seine dritte Staffel ging, gibt es nun Ersatz. Das Format One Mic Stand bringt Comedians mit anderen Prominenten zusammen. Und bei einem davon werdet ihr euren Augen nicht trauen.

Schaut hier den ersten Trailer zu One Mic Stand

One Mic Stand - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

LOL-Ersatz bei Amazon Prime: Ein Gast haut euch schon im ersten Video um

Das Konzept geht in Richtung einer Coaching-Show. Berühmte deutschsprachige Komiker:innen wie Hazel Brugger und Tedros Teclebrhan bringen je einem oder zwei Promi-Zöglingen wie Nationalspieler Mats Hummels oder Fahri Yardim das Comedy-Handwerk bei und schicken sie dann auf eine Stand-Up-Bühne. Dort unterhält Teclebrhan zwischendrin mit diversen Sketchen. Und wer den Trailer gesehen hat, wird sich auf einen Auftritt ganz besonders freuen.

Denn Brugger hat immerhin Dr. Karl Lauterbach unter ihre Fittiche genommen. Laut Pressemitteilung von Amazon Prime ließ sich der Gesundheitsminister noch vor seinem Amtsantritt zum Comedy-Auftritt verpflichten. Die versammelte Wählerschaft der Bundesrepublik darf gespannt sein.

Wann kommt One Mic Stand mit Karl Lauterbach zu Amazon Prime Video?

Welche Sketche der Abgeordnete dann im Petto hat, werden die Fans schon bald sehen. Am 15. Juli 2022 werden alle fünf Episoden von One Mic Stand auf Amazon Prime bereitstehen.

Freut ihr euch auf One Mic Stand?