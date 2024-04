LOL frustriert seit 5 Staffeln mit einem Problem, das immer am Ende kommt

LOL: Last One Laughing hat seit 5 Staffeln ein Sieger:innen-Problem, weil die Bully-Show bei Amazon Prime am Ende an den Grundsätzen menschlicher Sympathie zerbricht.

Schon ist die 5. Staffel LOL: Last One Laughing bei Amazon Prime * wieder zu Ende. Bei allem Spaß, den mir die 6 Folgen bereitet haben, stehe ich wie jedes Mal am Schluss vor einem Problem. Denn egal, wer Michael 'Bully' Herbigs Comedy-Show bisher gewonnen hat: Ich bin mit dem Sieg meistens unzufrieden. Nur woran liegt es, dass ich den Gewinnenden den ersten Platz häufig nicht gönne?



Der zuletzt Lachende lacht nicht: Wer bei Amazons LOL gewinnt, hat ein Sympathie-Problem

Unabhängig von persönlichen Sympathien zu den bisherigen LOL-Teilnehmer:innen oder subjektiven Comedy-Vorlieben überrollt mich am Ende einer LOL-Staffel häufig die Enttäuschung. Bei Staffel 5 war das nicht anders. Bei genauerer Betrachtung ist dieses Gefühl leicht zu erklären: Ich will, dass jemand Sympathisches gewinnt. Doch es ist schwer, eine Person zu mögen, die nicht lacht. Was aber nun einmal das Grundkonzept von LOL ist.

Amazon Prime Sympathische LOL-Lacherin: Anke Engelke

Da ich mit der deutschen Comedy-Landschaft abseits von LOL kaum etwas am Hut habe, kann ich die Show ohne allzu viel Vorwissen zum Humor oder den Persönlichkeiten der Gäste genießen. Das bedeutet aber umgekehrt, dass sich Sympathien und Antipathien erst im Verlauf der Show ausbilden. Und wenn jemand erfolgreich sechs Stunden lang mit relativ unbewegtem Pokerface dasitzt, bietet das kein Einfalltor dafür, eine Vorliebe für den letztendlichen Gewinner oder die Gewinnerin zu entwickeln. Folglich war mir der Doppelsieg von Kurt Krömer und Michael Mittermeier in Staffel 4 egal, weil beide über die Show hinweg durch kein Mundwinkelzucken eine Angriffsfläche zur Zuneigung boten.



Ich schaue LOL, weil ich lachen will. Meine große Schwäche für die LOL-Show besteht nicht in den absurden Darbietungen, sondern darin, Menschen beim urkomischen Unterdrücken ihres Lachens zu beobachten. Wenn jemand wie Torsten Sträter in Staffel 1 kaum Anzeichen eines Lächelns zeigt, scheint ihm der Sieg in den Schoß zu fallen. Aber wahre Gewinner:innen sollten um den Sieg kämpfen müssen, um ihn sich zu verdienen.

Achtung, es folgen Spoiler zum Staffel 5-Finale von LOL.

Geben und Nehmen in Staffel 5: Ein Last One Laughing-Gewinn sollte zwei Anforderungen erfüllen

Das Grimassen-Theater von LOL offenbart erst richtig, wer sich mit schmerzhaften Gesichtsverrenkungen, mal erfolgreich und mal nicht, um den Sieg bemüht. Wer mit dieser Herausforderung ringt, sollte dafür belohnt werden – jedenfalls mehr als derjenige, dem die Trauermiene leichter fällt. Zu diesen Bemühungen zähle ich auch aktive Darbietungen, die die Comedians leicht selbst zu Fall bringen können.

Amazon Aktive LOLer in Staffel 5: Olaf Schubert, Torsten Sträter, Ralf Schmitz

Ein vollwertiges LOL-Mitglied muss austeilen und einstecken können. Denn wenn sich jemand wie Mirja Boes in Staffel 5 lange im Hintergrund hält, mag das eine gute Taktik für einen schlussendlichen Gewinn sein, ist für mich als Zuschauende jedoch unbefriedigend. Es ist ein bisschen wie beim Werwolf *-Gesellschaftsspiel: Hat jemand den Sieg verdient, der sich lieber in Schweigen hüllt, statt mit einem Angriff auf Risiko zu gehen? Ralf Schmitz mit seinen verrückten Comedy-Ideen und dem nur mühsamem Bewahren seiner Fassung hätte ich den Sieg mehr gegönnt.

Bisherige LOL-Gewinner:innen im Überblick

Interessante Ausnahmen, die die Regel bestätigten, sind Max Giermann und Anke Engelke, die bei Amazon Staffel 2 und 3 von Last One Laughing gewannen: Ihnen konnte ich den LOL-Sieg leichter zugestehen, weil sie als Wiederholungstäter bereits in vorigen Staffeln angetreten und lachend gescheitert waren. Diese Loser-Sympathiepunkte hatten sie als Gewinner:innen noch im Gepäck.

Amazons Staffel-Gewinner sind die wahren LOL-Verlierer

Mir ist mir völlig klar, dass es ungerecht ist, einen Nicht-Lacher für seine von den Spiel-Regeln eingeforderte Ernsthaftigkeit zu verurteilen. Und doch kann ich Torsten Sträter erst nach Staffel 5 als Persönlichkeit richtig schätzen, wo er seine Schmunzler nicht herunterschlucken konnte und in der letzten Runde als Olaf Schuberts Marionettenspieler aus dem Kichern gar nicht mehr herauskam.

Amazon Staffel 5-Cast von LOL

Nachdem Mirja Boes die 5. Staffel LOL gewonnen hat, sagt sie im Interview, mit der Trophäe auf Schoß: "Ich hatte riesengroßen Spaß, auch wenn man es mir nicht immer angesehen hat." Es sind bezeichnend wahre Worte, die darauf hindeuten, dass die Erstplatzierte genau das zu verlieren drohen, worauf es ankommt: unser Interesse an einem liebenswerten Menschen.

Denn selbst wenn das verschwiegene Lachen der Knackpunkt der Bully-Show ist und wir dem Kraftakt des Durchhaltens eigentlich applaudieren sollten: Im tiefsten Innern will niemand einen Spaßverderber auf dem LOL-Thron sehen. Und das macht einen LOL-Gewinner trotz 50.000 Euro schnell zum Verlierer. Wahrscheinlich weiß das auch Frau Boes und teilt den Preis am Ende deshalb mit ihrem Kontrahenten Ralf Schmitz. Um zumindest nachträglich noch ein paar Sympathiepunkte zu sammeln.

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

Zehn Comedy-Stars, sechs Stunden, ein Studio und niemand darf lachen. Das ist das Konzept der derzeit besten deutschen Amazon-Serie, die von Michael "Bully" Herbig moderiert wird.

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären bekennende Fans von LOL: Last One Laughing, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.

