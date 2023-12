Neuer LOL-Rekord bei Amazon: Dieser Star setzt sich gegen 29 Teilnehmende durch und schafft eine Bestmarke

Mit 4 Staffeln und dem kommenden Weihnachts-Special hat Michael Bully Herbigs Show LOL: Last One Laughing bei Amazon Prime schon viele Stars kommen und gehen sehen. Aber jetzt gibt es einen klaren Sieg beim Teilnahme-Rekord.

Am 22. Dezember 2023 kehrt LOL: Last One Laughing für ein Weihnachts-Special zu Amazon Prime * zurück. Diesmal treten in drei Folgen drei Paare gegeneinander an. Schon vorab wurde die Liste der Teilnehmenden bekannt gegeben – und dadurch können wir jetzt schon einen neuen LOL-Rekord feiern.



Wer hat am häufigsten an LOL teilgenommen? Die 30 Amazon Prime-Stars gerankt nach Anzahl ihrer Auftritte

Der Trailer zur LOL-Rückkehr verspricht bereits einen großen adventlichen Spaß in der Show von Michael Herbig. Doch LOL ist und bleibt ein Wettbewerb und so muss es Gewinner:innen und Verlierer:innen geben. Ein Sieg steht allerdings jetzt schon fest, denn mit der inoffiziellen 5. Staffel des Weihnachts-Specials setzt sich ein Star an die Spitze der meisten Auftritte in der Show. Wem dieser Thron gehört, könnt ihr der folgenden Übersicht der Teilnahmen entnehmen. Wir zählen dabei das Dabeisein als eines von zehn LOL-Haupt-Cast-Mitgliedern, aber auch kurze Gast-Auftritte haben in einem Stechen Gewicht.

Amazon Prime LOL: Last One Laughing Stars

Diese Comedy-Stars waren nur einmal bei Amazons LOL dabei:

Amazon Unvergessliche LOL-Teilnehmende: Bastian Pastewka & Anke Engelke

Diese Stars hatten schon 2 Auftritte in LOL

Diese Teilnehmenden kommen auf 3 LOL-Auftritte bei Amazon Prime

Carolin Kebekus : 3 Teilnahmen (Staffel 1, 3 & Special)



: 3 Teilnahmen (Staffel 1, 3 & Special) Martina Hill: 3 Teilnahmen (Staffel 2, 4 & Special)



3 Teilnahmen (Staffel 2, 4 & Special) Platz 3: Max Giermann: 3 Teilnahmen (Staffel 1, 2 & 4) + 1 Gast-Auftritt (Staffel 3), davon 1 Sieg (Staffel 2)



Diese Stars streiten sich mit 4 LOL-Teilnahmen um den 1. Platz

Platz 2: Kurt Krömer : 4 Teilnahmen (Staffel 1, 2, 4 & Special), davon 1 Sieg (Staffel 4)



: 4 Teilnahmen (Staffel 1, 2, 4 & Special), davon (Staffel 4) Platz 1: Anke Engelke: 4 Teilnahmen (Staffel 1, 2, 3 & Special) + 1 Gast-Auftritt (Staffel 4), davon 1 Sieg (Staffel 3)



Kein Star war in allen 5 Staffeln von LOL: Last One Laughing als Haupt-Teilnehmer:in dabei. Außerdem haben sowohl Kurt Krömer als auch Anke Engelke die Show schon gewonnen. Da Anke Engelke aber zusätzlich einen Gast-Auftritt in Staffel 4 hingelegt hat, macht sie das zur klaren Siegerin. Genauso wie Bully-Kumpel Rick Kavanian hatte sie bisher in alle Staffeln Auftritte, wobei er drei davon aber nur als kurzer Gast absolvierte.

Im Moviepilot-Interview mit Anke Engelte vertraute die siegreiche Schauspielerin und Komikerin uns übrigens an, sie habe weiterhin viel Spaß an LOL und wolle "einfach so lange mitmachen, bis sie mich rausschmeißen."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

