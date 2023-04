LOL: Last One Laughing – Alle Stars, die in Staffel 4 rausgeflogen sind (Stand: Folge 3 & 4)

Welche Stars sind noch bei LOL: Last One Laughing Staffel 4 dabei und welche sind raus? Ihr findet ihr die Übersicht. Stand: 3. und 4. Folge.

Was passiert, wenn man zehn Comedy-Stars einsperrt und ihnen das Lachen verbietet? Es kommt die Amazon Prime Video-Show LOL: Last One Laughing dabei raus. Mittlerweile läuft die 4. Staffel, die erneut von Michael "Bully" Herbig moderiert wird. Diesmal nehmen Stars wie Joko Winterscheidt, Cordula Stratmann und LOL-Veteran Max Giermann die Herausforderung an, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen.

Denn wer lächelt, lacht oder kichert, kriegt erst eine Verwarnung und fliegt beim zweiten Mal raus. Hier erfahrt ihr, wen es in der aktuellen Staffel von Last One Laughing getroffen hat.

Das ist die Besetzung der 4. Staffel von LOL: Last One Laughing

Alle Folgen der 4. Staffel und welche Stars jeweils rausgeflogen sind

Die 4. Staffel der Amazon-Serie begann mit einem Novum. Zum ersten Mal in der Geschichte der Show ist in den ersten beiden Episoden keiner der Teilnehmenden rausgeflogen.

Folge 1: niemand

Folge 2: niemand

Folge 3: Joko Winterscheidt, Moritz Bleibtreu

Folge 4: Cordula Stratmann

Folge 5: ?

Folge 6: ?

Wer hat Staffel 1, 2 und 3 von LOL gewonnen?

Jede Staffel von LOL: Last One Laughing endet mit neun lachenden Verlierern und einem Sieger, der oder die keine Miene verzogen hat. Als Preis gibt nach sechs Episoden die Summe von 50.000 Euro, die an einen guten Zweck gespendet werden, sowie den wuchtigen LOL-Pokal. Bisher konnten sich drei Stars darüber freuen:

Torsten Sträter hat die 1. Staffel gewonnen.

Max Giermann hat bei seiner zweiten Teilnahme den Sieg in Staffel 2 davon getragen.



Anke Engelke konnte bei Staffel 3 endlich gewinnen, nachdem sie zweimal rausgeflogen war.



Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

