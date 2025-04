LOL Staffel 6 Folge 3 und 4: Wann kommen die nächsten Episoden von Amazons Comedy-Hit?

Bei Amazon Prime Video sind die ersten beiden Folgen von LOL: Last One Laughing Staffel 6 erschienen. Wann Folge 3 und der Rest der neuen Season erscheint, erklärt dieser Artikel.

Kurz vor Ostern ist die Comedy-Serie LOL: Last One Laughing bei Amazon Prime Video zurückgekehrt. Anders als beim Konkurrenten Netflix werden aber nicht alle Episoden der Show mit Spielleiter Michael "Bully" Herbig auf einmal veröffentlicht. Aktuell stehen die ersten beiden Folgen zum Streamen bereit. Wann LOL Staffel 6 Folge 3 und die restlichen Episoden bei Prime Video veröffentlicht werden, wird hier erklärt.

Wann kommen LOL Staffel 6 Folge 3 und der Rest zu Amazon Prime?

LOL: Last One Laughing Staffel 6 bringt sechs neue Episoden mit. Wie üblich werden die Folgen im Doppelpack im Wochentakt bei Amazon Prime * online gestellt. Folge 1 und 2 sind seit dem 17. April verfügbar, der Rest wird wie folgt starten:

24. April 2025: Folge 3 & 4 von LOL

von LOL 1. Mai 2025: Folge 5 & 6 (das Finale)

Diese zehn Stars bemühen sich, in Staffel 6 keine Miene zu verziehen:

Eine ausführliche Vorstellung der Besetzung bietet dieser Artikel zum Cast von LOL: Last One Laughing Staffel 6

Achtung, es folgen Spoiler für Folge 1 und 2.

Wer fliegt in den ersten beiden Folgen von LOL: Last One Laughing Staffel 6 raus?

Bei der letzten Staffel flogen in den ersten beiden Folgen bereits zwei Teilnehmende raus, diesmal beweist die Gruppe mehr Durchhaltevermögen. In Folge 1 der 6. Staffel muss niemand gehen, in Folge 2 trifft es nur Florian David Fitz (Das perfekte Geheimnis). Der Schauspieler und Regisseur kickt sich selbst raus, als er seine eigenen Chili-Shots kostet.

Mehr zur Show:

Wer als Nächstes herausfliegt, erfahren wir am Donnerstag, dem 24. April, wenn Folge 3 und 4 der 6. Staffel online gehen.

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

