LOL-Moderator Michael Bully Herbig verrät, ob er jemals selbst bei der Amazon-Show als Teilnehmer dabei sein würde

Werden wir Michael Bully Herbig nach 6 Staffeln LOL: Last One Laughing auch einmal als Teilnehmer statt Moderator in Amazons Nicht-Lachen-Show erleben? Wir haben ihn gefragt.

LOL: Last One Laughing startet noch dieses Frühjahr in die 6. Staffel. Das Konzept der Amazon-Spielshow besteht darin, dass Komiker:innen und Stars sechs Stunden lang in einen Raum gesperrt werden und nicht lachen dürfen. Beim zweiten Regelbruch scheiden sie aus. Nun haben wir LOL-Moderator Bully gefragt, ob er sich vorstellen könnte, jemals selbst in LOL anzutreten.



Bully in LOL: Traut sich Michael Herbig in seine eigene Amazon-Show?

Am Mittwoch, dem 5. Februar 2025 veranstaltete Amazon einen Pressetag zu Ehren von LOL und verkündete dort den Start von Staffel 6 kurz vor Ostern. Neben der neuen Besetzung, zu der diesmal auch die Schauspieler Jürgen Vogel und Florian David Fitz gehören, war natürlich auch Show-Leiter Michael 'Bully' Herbig anwesend. Als es ans Fragenstellen ging, wollten wir vom LOL-Host unbedingt wissen, ob er sich jemals vorstellen könnte, selbst als Teilnehmer in den LOL-Ring zu steigen. Darauf hatte er eine klare Antwort:

Wenn ich ehrlich bin, kann ich es mir nicht vorstellen. In dem Moment, wo ich auf den Buzzer drücke, denke ich mir: 'Bin ich froh, dass ich auf der anderen Seite bin!' [...] Ich trainiere das manchmal zu Hause, um zu sehen, wie lange ich [ohne zu lachen] durchhalte. Aber bei mir reicht es ja manchmal schon, wenn mich jemand anschaut! [...] Ich kann mich ja nicht vor die Wand stellen, denn da ist ja die nächste Kamera. [...] Ich glaube, das wäre ein kurzer Auftritt.

Außerdem erklärte Bully, dass man dann ja jemand anderen als ihn an den LOL-Buzzer setzen müsste. Seine Fähigkeit, lange ohne Lachen durchzuhalten, verglich er augenzwinkernd mit denen von Barbara Schöneberger, die in Staffel 1 nach fünf Minuten raus war. Es sieht also so aus, als wenn wir Michael Herbig bei Amazons Last One Laughing nie im Kreis der Teilnehmenden erleben werden.

Wann startet die 6. Staffel von Amazons LOL: Last One Laughing in Deutschland?

Alles, was wir zur 6. Staffel LOL wissen, deutet darauf hin, dass uns auch ohne Bully im Teilnehmer:innen-Pool wieder sechs vergnügliche Folgen bei Amazon Prime * erwarten.

Der Start der ersten zwei neuen Folgen ist für Gründonnerstag, den 17. April 2025 terminiert. Die restlichen sechs Episoden kommen dann im Doppelpack wie gewohnt an den zwei darauffolgenden Donnerstagen.

