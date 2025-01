Daher kennt ihr die 10 neuen LOL-Stars – einer ist jetzt schon der heimliche Favorit

Die Teilnehmer:innen für LOL Staffel 6 sind bekannt. Unter den Namen sind viele Neulinge, die manchen Fans des Amazon-Hits nichts sagen werden. Wir helfen aus.

Sechs Stunden nicht lachen zu dürfen, ist eine Tortur. Eine Tortur mit regem Zulauf: Sowohl Fans wie Teilnehmer:innen des Amazon-Formats LOL: Last One Laughing finden sich wie Sand am Meer. Die Kandidat:innen für Staffel 6 entstammen aber nicht alle dem Comedy-Adel wie zuvor etwa Bastian Pastewka oder Anke Engelke.

Woher kennt man also Promi-Kandidat:innen wie Ariane Alter und Riccardo Simonetti und Ariane Alter?

Wer sind die beiden LOL-Rückkehrer?

Die beiden bekannten Gesichter in Staffel 6 werden Hazel Brugger und Ralf Schmitz sein. Brugger ist eine schweizerisch-deutsche Comedian, die neben eigenen Programmen unter anderem auch einen Podcast mit ihrem Beziehungspartner Thomas Spitz betreibt. Schmitz ist vielen Comedy-Fans aus Die dreisten Drei bekannt, trat in den 7 Zwerge-Filmen von Otto Waalkes auf und war auch in der Quiz-Sendung Genial daneben häufiger zu sehen.

Wer ist Ariane Alter?

Ariane Alter ist eine deutsche Fernsehmoderatorin, die unter anderem für MTV, 3Sat und ZDFneo gearbeitet hat. Neben in erster Linie informativen Formaten wie dem Sex-Podcast Im Namen der Hose leitete sie auch Comedy-Shows wie SatireBattle oder die Late Night-Show Late Night Alter.

Wer ist Jürgen Vogel?

Zu den bekanntesten Neulingen von LOL Staffel 6 zählt Jürgen Vogel. Der deutsche Schauspielveteran wurde ab den 90er Jahren mit Filmen wie Kleine Haie und Das Leben ist eine Baustelle bekannt. In den 2000ern etablierte er sich mit aufsehenerregenden Rollen, etwa in Der freie Wille oder Die Welle, als einer der größten deutschen Darsteller. Nach 40 Jahren im Geschäft als gilt er unten manchen als geheimer Favorit der neuen LOL-Folgen: Immerhin hat er mehrere Jahrzehnte lang trainiert, vor der Kamera genau die Emotionen zu zeigen, die für eine Szene notwendig sind.

Wer ist Riccardo Simonetti?

Ricardo Simonetti ist ein deutscher Autor, Moderator und Synchronsprecher. Er moderierte unter anderem den ZDF Fernsehgarten und war in Wer stiehlt mir die Show? zu sehen. Simonetti betätigt sich als queerer Aktivist und hat mit seinem Buch Mama, ich bin schwul gemeinsam mit seiner Mutter einen Bestseller verfasst. Mit Anke Engelke betreibt er den Podcast Quality Time.

Wer ist Till Reiners?

Till Reiners ist ein deutscher Comedian, Podcaster und Moderator. Bekanntheit erlangte er Anfang der 2010er Jahre als preisgekrönter Poetry Slammer, ehe er bis 2014 mit dem Comedy-Soloprogramm Da bleibt uns nur die Wut auf Tour ging. Zur Zeit der Corona-Pandemie betrieb er den Podcast Jokes und die Comedy-Show HOMIES. Er tritt regelmäßig in Formaten wie Die Anstalt auf und übernahm bereits als Stellvertreter Moderationen von Sebastian Pufpaff und Oliver Welke.

Wer ist Helene Bockhorst?

Die deutsche Komikerin und Autorin Helene Bockhorst ist dank ihrer Programme Die fabelhafte Welt der Therapie und Fisch ferliebt bekannt. Sie co-moderiert den Podcast Steile Thesen und veröffentlichte die Romane Die beste Depression der Welt und Der Supergaul.

Wer ist Florian David Fitz?

Der neben Jürgen Vogel bekannteste deutsche Schauspieler im LOL-Cast ist Florian David Fitz. Ab Mitte der 2000er war er in TV-Serien wie Berlin, Berlin zu sehen. Ab den 2010er Jahren folgten Kino-Auftritte, unter anderem in Männerherzen, Vincent will meer und Der Vorname. Zuletzt war er in Der Spitzname und der Komödie Der Vierer zu sehen.

Wer ist Lutz van der Horst?

Lutz van der Horst ist ein deutscher Komiker und Musiker. Ab 2000 war er ein gefragter Autor für Serien und Formate wie Switch Reloaded, Rent a Pocher, Die Wochenshow, TV Total oder Die Harald Schmidt Show. Später trat er auch vor die Kamera, unter anderem als Reporter der heute-show. Mit Simon Gosejohann betreibt er die Band Tippy Toppy. Auf Tele 5 moderiert er die Sendung Lutz van der Horst - Der Filmtalker.

Wer ist Giovanni Zarrella?

Giovanni Zarrella zählt zu den prominentesten Mitgliedern des neuen LOL-Casts. Anfang der 2000er wurde er als Sänger der Band Bro'Sis berühmt. Noch vor dem Ende der Band etablierte er sich dank Auftritten in diversen Sendungen und der Doku-Soap Just Married! - Frisch verheiratet! als TV-Star. In der Folgezeit war er häufig in TV Total-Meisterschaften wie der Autoball-WM zu sehen und drehte Reality-Formate mit seiner Ehefrau Jana Ina. Zarrella hat als erfolgreicher Musiker sein mittlerweile sechstes Solo-Album veröffentlicht.

Die 6. LOL-Staffel soll im Frühjahr 2025 zu Amazon Prime Video kommen. Ein genaues Premierendatum steht noch nicht fest.