Ich kann nicht aufhören, über die LOL-Lügen nachzudenken: 5 Hinweise in der Bully-Show von Amazon

Staffel 5 von LOL: Last One Laughing ist zu Ende und es wird Zeit, schonungslos lächelnd mit den Ungereimtheiten der Bully-Show ins Gericht zu gehen.

Die von Michael 'Bully' Herbig moderierte Comedy-Sendung LOL: Last One Laughing war auch in Staffel 5 wieder ein Genuss. Willig lachend ergab ich mich 6 Folgen lang in die Serie bei Amazon Prime *. Allerdings stürze ich mindestens einmal pro Staffel auch in eine Grübel-Spirale, weil ich die "Fehler" der Show nicht länger ignorieren kann.

LOL-Fehler: Die Ungereimtheiten der Bully-Show stören den Comedy-Genuss

Beim Film gibt es etwas, was sich "Suspension of disbelief" nennt, also die "willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit". Es bedeutet, ich kann zugunsten der Unterhaltung ignorieren, dass etwas unmöglich oder schlicht fiktiv ist. Doch wie ist das bei einer Comedy-Sendung wie LOL: Last One Laughing, die auf der sehr realitätsnahen Idee fußt, dass hier Stars sechs Stunden in einem Raum eingesperrt werden und nicht lachen dürfen?

Amazon LOL Staffel 5 mit Otto Waalkes

Was passiert, wenn ich die "Nähte" der Sendung sehe und Last One Laughing plötzlich nicht mehr mit reibungslosem Amüsement schauen kann? 5 Aspekte, bei denen die Bully-Show mich aus ihrer heiteren Welt herausreißt, lassen mich nicht los. Es ist demnach an der Zeit, eine höchst wissenschaftlich-investigative Untersuchung der LOL-Ungereimtheiten vorzunehmen – die in der Masse ein beunruhigendes Bild ergeben. Lesen auf eigene Gefahr.

1. Wann gehen die LOL-Stars eigentlich auf Toilette?

Das LOL-Konzept ist einfach. Sechs Stunden pferchen sich zehn Stars in ein Studio und versuchen, die anderen zum Lachen zu bringen, während sie selbst es nicht tun. Dass dabei kein lückenloses Comedy-Dauerfeuer möglich ist und die Drehzeit deshalb auf sechs halbstündige Episoden kondensiert wird, ist verständlich. Trotzdem werfen die Zeitsprünge essenzielle Fragen auf. Zum Beispiel: Wann dürfen die LOL-Teilnehmenden eigentlich aufs Klo gehen, wenn der erzwungene Ernst ihren Blasen doch massiv zusetzen muss?

Hat das Studio vielleicht gar kein Klo und alle tragen Windeln? Das würde erklären, warum beim Gong niemand fragt, ob jemand im Badezimmer ist. Wahrscheinlich existiert zur vollen Stunde eine offizielle Toilettenpause, die von der Show einfach ausgeblendet wird. Aber was ist, wenn die Natur schon eher ruft, um das Menschenrecht der regelmäßigen Erleichterung einzufordern? Bei all dem, was die Stars trinken und essen, um ihre Münder vom Lachen abzuhalten, wäre das keine Überraschung. Doch dann könnte der Toilettengang auch als Flucht vor einer brenzligen Lach-Situation missbraucht werden. Und diese "Lügen der Auslassung" sind nur die Spitze des Eisberges.

2. Wann finden die LOL-Interviews statt?

Amazon LOL-Interview mit Carolin Kebekus

Um die Bully-Show aufzulockern, streut LOL in die Studio-Aufnahmen zusätzlich kurze Interviews ein. Hier kommentieren die Stars brenzlige Situationen oder besonders gelungene Auftritte ihrer Herausforderer:innen. Die Logik diktiert, dass diese Aussagen nach dem Ende der Show aufgenommen werden. Doch können sie sich wirklich noch an alles erinnern, was in den 6 Stunden passiert ist? Oder schauen sie es später nochmal an und geben wie bei einem DVD-Extra ihren Audiokommentar ab?

Nur wieso reden die Interviewten meisten im Präsens ("Habe ich gerade gelacht? Ich weiß es nicht?") statt folgerichtig auf die Ereignisse zurückzuschauen? Soll hier der Eindruck entstehen, dass nach jeder Folge oder sogar mittendrin kurz Zeit ist, das Geschehene auszuwerten? Das würde die sechs Stunden sprengen. Die nagende Frage, wie diese Versatz-Elemente zusammenpassen, stört mein logisches Verständnis der LOL-Erfahrung.

3. Schauen Bully und die Ausgeschiedenen wirklich zu?

Wenn wir schon beim Blick hinter die Kulissen sind: Wie real ist überhaupt Bullys Überwachungs-Hinterzimmer und seine Aufgabe als Beobachter? Die Show brüstet sich mit den dutzenden Kameras, die überall im Studio installiert sind und jeden Lacher einfangen. Doch ein Mensch allein kann unmöglich so viele Bildschirme auf einmal im Blick behalten und Bullys Videowand bildet nur einen Bruchteil ab. Existiert also noch eine weitere echte Überwachungszentrale, in der heimliche Heinzel jeweils einzelne Kameras und Teilnehmende beobachten und ihre Entdeckungen dann an Michael Herbig weitergeben?



Amazon LOL-Überwachunszentrale oder nur schöne Kulisse?

Und was ist mit frühzeitig ausgeschiedene LOL-Teilnehmer:innen wie Elyas M'Barek und Ina Müller? Sitzen sie wirklich fünf weitere Stunden im Hinterzimmer? Ihre Reaktionen auf Lustiges sind selten spezifisch, sondern fallen eher in das austauschbare Einspieler-Spektrum von "Oh, das ist hart" und "Jetzt kämpft er aber". Diese Zweifel steigern sich so sehr, dass ich mich frage, ob Bully nur die Marionette geheimer Strippenzieher:innen ist, die ein paar markige Sprüche zum Buzzer-Drücken aufnimmt.



4. Wie zuverlässig ist Amazons LOL-Uhr?

Für die fortschreitende Zeit der sechs LOL-Stunden zeigt Last One Laughing wiederholt die Countdown-Uhr. Aber entsprechen die dort eingeblendeten Stunden, Minuten und Sekunden wirklich der Realität? Es passiert verdächtig häufig (mindestens zweimal pro Staffel), dass eine Episode mit Buzzer-Cliffhanger genau zur Stichzeit endet und wir bis zur nächsten Folge warten müssen, um herauszufinden, wer hier beim Lachen ertappt wurde.

Wenn aber die Zeit in LOL manipuliert wird, eröffnet das ein völlig neues Feld der Betrügereien. Wer sagt mir denn, dass die Uhr nicht völlig willkürlich eingesetzt wird und die Show in Wahrheit viel früher endet? Hat noch nie jemand besonders Lustiges die Staffel vor Ablauf der sechs Folgen gewonnen?

5. Last One Laughing: Wird der Gewinn manipuliert?

Zuletzt treibt mich das zu den gravierendsten Zweifen: Was, wenn die LOL-Gewinner:innen ein abgekartetes Spiel sind? Das geht schon mit der Frage los, wann ein Lachen bei LOL als Lachen zählt. Wird bei den einen eher ein Auge zugedrückt als bei einem anderen? Zwischen zuckenden Lippen, undefinierbaren Max Giermann-Grimassen und einem offenkundigen Grinsen liegt ein breites Spektrum. Objektive Entscheidungen wirken plötzlich wie ein Ding der Unmöglichkeit.

Außerdem kann die Bully-Show mit der Wahl ihrer Kameras eine ganze Menge verheimlichen, wenn man nicht gerade Hazel Brugger heißt und resignierend zum eigenen Heiterkeits-Ausbruch steht. Häufig glaube ich, im Hintergrund einen halben Grinser auszumachen. Doch wenn das Gezeigte schon die besten "nicht-lachenden" Kameraeinstellungen sind, welche Regelverstöße finden dann erst Off-Screen statt?

Amazon Wann ist ein LOL-Lachen ein Lachen?

Otto Waalkes mauserte sich nicht zum erwarteten LOL-Gewinner von Staffel 5. Das Comedy-Urgestein rang von Anfang an um seine Beherrschung. Mehrfach glaubte ich, ihn hinten in der Unschärfe lächeln zu sehen. Aber wenn man jemanden wie Otto in der Show hat, wirft man ihn vermutlich nicht gleich in Runde 1 raus, oder? Was nachvollziehbar, aber trotzdem unfair wäre.

Ich gönnte Anke Engelke nach drei Anläufen ihren Gewinn, doch erfüllte LOL vielleicht auch hier nur die Publikums-Sehnsucht nach ihrem Sieg? Ralf Schmitz kämpfte im Staffel 5-Finale sichtlich, sich gegen Mirja Boes zu behaupten, aber weil er ein so schön aktiver Teilnehmer war und das Finale sich noch steigern musste, schien LOL immer dann wegzuschneiden, wenn das Mundwinkel-Gezucke zu offensichtlich wurde.

Solange Amazons Show mich auch in Staffel 6 und dem Halloween-Special mit ihrem wichtigsten Merkmal (um Fassung kämpfenden Stars) bei Stange hält, kann ich meine Ungläubigkeit zugunsten der Unterhaltung wohl auch weiterhin 80 % der Zeit gut aussetzen und an die Lügen glauben, um Spaß zu haben. Aber die verbleibenden 20 % werde ich mir trotzdem wünschen, bei LOL einmal hinter die Kulissen zu schauen, um herauszufinden, wie ehrlich das Comedy-Format wirklich zu uns ist.

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

Zehn Comedy-Stars, sechs Stunden, ein Studio und niemand darf lachen. Das ist das Konzept der derzeit besten deutschen Amazon-Serie, die von Michael "Bully" Herbig moderiert wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären bekennende Fans von LOL: Last One Laughing, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.