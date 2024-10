Glamour statt Gags bei LOL: Das Halloween-Special begeht Verrat am eigenen Konzept

Bei Amazon ist das LOL Halloween Special gerade mit 3 Folgen über die Bühne gegangen. Doch über eine ärgerliche Entwicklung kann selbst die gruselige Kulisse nicht hinwegtäuschen.

Als LOL: Last One Laughing in Deutschland im Jahr 2021 seine erste Staffel bei Amazon Prime * herausbrachte, war ich von mir selbst überrascht: Ich schaue sonst weder Reality-TV noch irgendwelche Shows, aber dieses Format fing mich ein. Zehn Komiker:innen, die in einen Raum gesperrt wurden und versuchten, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, ist einfach eine sehr vergnügliche Angelegenheit. Mit dem schönen Nebeneffekt, dass ich hier viele deutsche Comedy-Größen überhaupt erst kennenlernte.

Seitdem freue ich mich jedes Mal auf das LOL-Grimassen-Spektakel weiterer Staffeln und entdecke immer neue witzige Facetten antretender Spaßvögel. Klar, dass da auch das LOL: Last One Laughing Halloween Special ein Muss war. Doch im diesjährigen Feierstags-Spin-off trübte eine Änderung die Freude: Showmaster Michael Herbig ließ so viele Prominente wie noch nie auflaufen – was leider auf Kosten des Humors ging und das Konzept der Show verwässerte.

Das LOL Halloween Special hat zu viele Promis und zu wenig Comedians

Professionelle Komiker:innen versuchen mit Pokerface anderen professionellen Komiker:innen ein Grinsen abzuringen. Mit diesem Konzept will LOL uns unterhalten. Ob mit geplanten Nummern, spontanen Gags oder Verkleidungen, ist dabei egal.

Wenn wir uns die Besetzungen der vergangenen LOL-Durchläufe bei Amazon ansehen, fällt auf, dass in Staffel 1 bis 5 sowie dem LOL-Xmas Special, immer auch ein oder zwei Promis dabei waren, die hauptberuflich keine Comedians oder Comediennes, sondern Schauspieler:innen, Moderator:innen oder Sänger:innen waren. Dazu gehörten bisher: Barbara Schöneberger (Staffel 1), Klaas Heufer-Umlauf (2), Michelle Hunziker und Palina Rojinski (3), Elton und Moritz Bleibtreu (4), nochmal Michelle Hunziker (Xmas), Elyas M'Barek und Ina Müller (5).

Werfen wir aber einen Blick auf das LOL Halloween Special mit seinen eigentlich zu vernachlässigenden kleineren Änderungen, fällt auf, dass 8 der 4 Kandidat:innen keine Komiker:innen, sondern "echte Prominente" sind, wie Torsten Sträter das in Folge 2 so treffend ausdrückt. So viele wie nie zuvor. Sie sind hier fett markiert:

Warum die "echten Prominenten" LOL schaden

Was ist da passiert? Gibt es keine neuen deutschen Comedy-Stars oder -Neuentdeckungen mehr? Ist LOL der Erfolg zu Kopf gestiegen und nun will die Show stolz zeigen, wen sie alles auflaufen lassen kann? Diewäre dabei halb so wild, würde sie sich nicht negativ auf das Show-Erlebnis auswirken.

Die Quote, dass die Hälfte aller Teilnehmenden keine professionellen Humorist:innen sind, schlägt sich im LOL Halloween Special darin nieder, dass es zu viele "Opfer" und zu wenige "Täter:innen" gibt.

Wenn die Palina, Bill und Co. gleich zu Beginn in die abwartende Abwehrstellung des Nichtstuns gehen, sinkt der Spaß für uns Zuschauer:innen automatisch. Wenn niemand mit Comedy-Geschützen angreift, wird es schnell langweilig. Damit fällt die ganze Unterhaltungslast plötzlich den Professionellen zu. Im schlimmsten Fall sorgt es im Paar-Doppel von Sasha und Annette Frier sogar dafür, dass auch die Comedienne lange untätig bleibt. Die Komiker Torsten Sträter und Olaf Schubert sind hart am Arbeiten. Die Promis Tom Kaulitz und Sasha sind hart am Äpfel- und Spargel-Futtern, um nicht zu lachen.

Diese Obacht-Haltung verhindert nicht zuletzt, dass ich die neuen Gäste, über ihre Obst- und Gemüse-Gewohnheiten hinaus, besser kennenlernen kann. Zugegeben: Sasha beweist ein-, zweimal ein überraschend spontanes Wortwitz-Talent und Bills Flirtversuche mit Olaf bringen ebenfalls einen unerwarteten Twist in die Show. Aber wenn die aktiven Komiker sich durch ihre humorvollen Bemühungen schließlich selbst lachend ins Aus schießen, fühlt sich der LOL-Sieg der Passiven unverdient an. Schließlich mussten die Kaulitz-Zwillinge über eine einzige vorbereitete News-Nummer und eine siamesische Verkleidung hinaus schlicht nur mit Dauer-Duckface durchhalten. Der bittere Beigeschmack liegt hier somit nicht nur am alten LOL-Problem, dass "Spaßverderber" gewinnen.

Dass Michael Bully Herbig die fehlende Humordichte mit Gadgets und Gästen auszugleichen versucht, kann ebenfalls nur nach hinten losgehen. Bullys externes Eingreifen war noch nie das Highlight des LOL-Humors. Eingepielte Klogeräusche, ferngesteuerte Sessel, sprechende Kürbisse und Bachelor-Gorillas sind einfach nicht lustig. Gegen einen Olaf Schubert, der spontan seine verquere Kaulitz-Verwandtschaftsbeziehung herleitet, oder einen Torsten Sträter, der eine Grabrede auf das Lachen hält, stinken sie als peinliche Kinderspielereien ab. Am Ende kann folglich nur der schon ausgeschiedene Herr Schubert mit seiner Riesenblockflöte-Zugabe das Halloween Special retten (und beenden).

Gags weichen Glamour: Das Halloween Special ist ein Verrat am LOL-Konzept

Das Halloween Special ist an vielen Stellen natürlich immer noch amüsant. Aber der beunruhigende Trend steigender Promi-Auftritte bleibt: LOL stellt das Schaulaufen über das Schaustellen. Es ist ein "Schaut mal, wen Berühmtes wir eingeladen haben" statt eines "Schaut mal, was die deutschen Comedy-Talente alles können". Spezial-Gäste wie Opernsänger Paul Potts oder Krimiautor Sebastian Fitzek aufzufahren, soll allein den Wow-Effekt bedienen. Nur sie gescriptete Comedy-Nummern vortragen zu lassen, macht die non-professionellen Narren nicht automatisch witzig.

Wenn am Ende Ruhm vor Talent geht, schadet das der Show. Dann verrät LOL das Konzept seines Comedy-Kräftemessens und verkauft sich lieber für Glanz und Glamour. Wenn die Amazon-Show sich jedoch von ihren Wurzeln abwendet – wieder hin zu mehr Reality-TV und dessen Promi-Verliebtheit – muss sie sich nicht wundern, wenn neugierige Fan-Neulinge wie ich auf lange Sicht das Interesse verlieren.

Also bitte, LOL, lass ab von den Promis und bringe das nächste Mal wieder mehr Leute mit, die etwas können – statt Leuten, die nur etwas sind.

