"Peinlich": Natalie Portman schämt sich für einen der besten Filme aller Zeiten

Natalie Portman war als Schauspielerin in zahlreichen berühmten Franchises von Star Wars bis Marvel dabei, doch heute schämt sie sich vor allem für ihren wahrscheinlich größten Kultfilm.

Ob in Star Wars, Thor, Black Swan oder V wie Vendetta: Natalie Portman spielte in ihrer Schauspiel-Karriere schon viele ikonische Figuren. Eine Rolle, die ihr große Aufmerksamkeit bescherte, war gleich ihre allererste: Im Alter von 13 Jahren hatte sie ihren Durchbruch als Mathilda in Léon - Der Profi. Doch genau dieser Part macht ihr auch fast 30 Jahre später noch zu schaffen.

Natalie Portman kann den "komplizierten" Kultstatus von Léon - Der Profi nicht genießen

In Luc Bessons Actionfilm Léon - Der Profi nimmt der titelgebende Auftragskiller (Jean Reno) widerwillig die 12-jährige Mathilda (Natalie Portman) unter seine Fittiche, nachdem ihre Familie ermordet wurde. Während sie von ihm das Killer-Handwerk erlernt, knüpfen die zwei eine vorsichtige Beziehung.

Jugendfilm/Kinowelt Léon - Der Profi

Gegenüber dem Hollywood Reporter sprach Natalie Portman kürzlich offen über ihr schwieriges Verhältnis zu dem Kultfilm:

[Léon - Der Profi] ist ein Film, der immer noch geliebt wird. Leute kommen deswegen häufiger auf mich zu als fast wegen allem anderen, was ich gemacht habe. Er hat mir eine Karriere gegeben. Aber wenn man ihn heute schaut, hat er – gelinde gesagt – definitiv ein paar peinliche Aspekte. Also ja: Das ist kompliziert für mich.

Welche Szenen genau Natalie Portman mittlerweile so schwer erträglich findet, verrät sie nicht. Das Liebesbekenntnis des Mädchens gegenüber dem erwachsenen Killer? Oder Mathildas Umgang mit der Waffe? Um das zu ergründen, müssen wir den Film wohl selbst noch einmal ansehen.

Léon - Der Profi könnt ihr aktuell im Arthouse Channel * sowie bei Netflix und bei Paramount+ in der Flat streamen.

