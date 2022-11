Luxus-Traum für Mario-Fans: Vor dem neuen Film mit Chris Pratt gibt es jetzt streng limitierte Uhren mit dem Lieblingsklempner [Anzeige

2023 kommt ein neuer Super Mario Bros.-Film ins Kino. Davor könnt ihr euch jetzt schon limitierte Uhren-Sammlerstücke sichern, die teilweise vergriffen sind. Wir verraten euch, wie ihr noch welche bekommt.

Nach über fünf Jahren Produktionszeit kommt 2023 endlich der neue Super Mario Bros. Film-Animationsfilm in die Kinos. Der erste Trailer stimmt schon mal auf den großen Leinwandauftritt unseres Lieblingsklempners ein, der diesmal im Original von Guardians of the Galaxy- und Jurassic World-Star Chris Pratt gesprochen wird.

Vor dem Film können sich Mario-Fans schon jetzt ein luxuriöses Sammlerstück mit der Kultfigur sichern. Die Schweizer Uhrenmanufaktur TAG Heuer hat streng limitierte Smartwatches als Super Mario-Kollaboration hergestellt, die teilweise schon beim Hersteller vergriffen sind. Wir verraten euch, wie ihr trotzdem noch an die begehrten Exemplare kommt.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zum kommenden Super Mario Bros.-Film:

Der Super Mario Bros. Film - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Online-Marktplätze wie Chrono24 bieten die limitierten Mario-Uhren von TAG Heuer an

Zusammen mit Nintendo hat TAG Heuer eine limitierte Smartwatch der Connected-Serie entwickelt, die bei den Fitnessfunktionen auf verschiedene Animationen mit der Kultfigur setzt. Bestimmte Bewegungsziele werden beispielsweise mit einem Mario belohnt, der durch den ikonischen Pilz aus den Spielen wächst.

© TAG Heuer Die TAG Heuer Connected X Super Mario Limited Edition



Auf der Herstellerseite selbst sind die streng limitierten Uhren ausverkauft. Mehr Glück haben interessierte Mario-Fans über Online-Marktplätze wie Chrono24, wo auch noch Exemplare der TAG Heuer Connected X Super Mario angeboten werden. Zuletzt veröffentlichte TAG Heuer auch neue Chronograph-Sondermodelle in der Formula 1 X Mario Kart-Version.

Wer sich diesen Luxus-Traum erfüllen will, sollte nicht zu lange warten. Das Interesse an den Mario-Uhren von TAG Heuer ist in letzter Zeit stark angestiegen und wirkt sich auf die Preise aus. Alle Fans der Kultfigur können den neuen Super Mario Bros.-Film dann ab dem 23. März 2023 in den deutschen Kinos schauen.