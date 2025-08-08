Mächtiger Gegner für Henry Cavills Highlander-Reboot enthüllt: Ihr kennt ihn alle aus dem Marvel-Universum

Henry Cavills Gegenspieler im kommenden Highlander-Remake steht so gut wie fest. Demnach dürfen sich Fans der Fantasy-Action auf ein Duell zwischen ihm und Dave Bautista freuen.

Das schon seit einer gefühlten Ewigkeit geplante Highlander-Remake nimmt immer weiter Gestalt an. In jüngster Zeit sprießen die Casting-Meldungen zu dem Fantasy-Actioner, für den Henry Cavill als Hauptdarsteller schon länger feststeht, nur so aus dem Boden.

Nun gibt es einen weiteren namhaften Neuzugang für den Film: Wie Deadline exklusiv berichtet, steht Dave Bautista (Dune, Guardians of the Galaxy) in finalen Verhandlungen für die Rolle des großen Bösewichts Kurgan.

Duell der Unsterblichen: Dave Bautista soll als Schurke gegen Highlander Henry Cavill antreten

Sollte Bautista erwartungsgemäß den Vertrag für das Projekt der Amazon MGM Studios unterschreiben, würde er in die Fußstapfen von Clancy Brown (Die Verurteilten) treten. Dieser spielte den Part des machthungrigen und skrupellosen Kurgan im 1986er-Original Highlander - Es kann nur einen geben.

Tatsächlich war Bautista bereits vor über 10 Jahren für ebenjene Rolle im Gespräch, als das geplante Remake noch in der Entwicklungshölle steckte. Seitdem ist natürlich jede Menge Wasser die schottischen Highlands hinuntergeflossen, was Bautistas bevorstehendes Casting umso erstaunlicher macht.

Blockbuster-Erfahrung bringt der vom Ex-Wrestler längst zum anerkannten Schauspieler gereifte 1,98m-Hüne immerhin reichlich mit. Schließlich stand Bautista für große Kino-Franchises vor der Kamera, u. a. im Marvel Cinematic Universe (MCU), den Dune-Filmen oder der James Bond-Reihe.

Neben Bautista und Cavill gehören außerdem Russell Crowe (Gladiator) und Marisa Abela (Back to Black) zum Cast der Fantasy-Neuauflage. Weitere Stars werden in nächster Zeit sicherlich noch folgen. Die Regie übernimmt Action-Spezialist Chad Stahelski (John Wick 1-4).

Auch interessant:

Wann startet das Highlander-Remake im Kino?

Einen festen Starttermin gibt es für die Fantasy-Action bisher noch nicht. Da die Dreharbeiten gegen Ende des nächsten Monats beginnen sollen und natürlich danach noch eine aufwendige Postproduktionsphase ansteht, ist wohl frühestens Ende 2026 mit Highlander zu rechnen.