Neues Action-Inferno schafft Rekord, den kein anderer Film erreicht hat: In 3 Monaten kommt es ins Kino

Vor wenigen Tagen ist der erste Trailer zur Action-Fortsetzung Mortal Kombat 2 erschienen. Die Vorschau hat in kürzester Zeit einen neuen Rekord in der Filmgeschichte aufgestellt.

Dieses Jahr startet mit Mortal Kombat 2 die brachiale Action-Fortsetzung der Spieleverfilmung von 2021 im Kino. Fans haben vor einigen Tagen erste Eindrücke aus dem Sequel bekommen, als der erste Trailer veröffentlicht wurde. Darin präsentiert sich unter anderem The Boys-Star Karl Urban als Fanliebling Johnny Cage in kämpferischer Form.

Das Interesse am ersten Mortal Kombat 2-Trailer war offenbar enorm. Das Red-Band-Video mit härteren Inhalten, die nicht für Kinder und Jugendliche geeignet sind, hat in den ersten 24 Stunden nach Release einen gewaltigen Rekord aufgestellt.

Mortal Kombat 2-Trailer hat nach 24 Stunden beeindruckende Aufrufzahl geknackt

Wie Deadline berichtet, hat der Mortal Kombat 2-Trailer in den ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung beeindruckende 106,8 Millionen Aufrufe erzielt. Diese hohe Zahl ist in der Filmgeschichte für einen Red-Band-Trailer bislang ein Bestwert. Zuvor wurde der Rekord von James Gunns The Suicide Squad gehalten, dessen erster Red-Band-Trailer in diesem Zeitraum 58,8 Millionen Views generiert hat.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Mortal Kombat 2:

Mortal Kombat 2 - Trailer (Deutsch) HD

Ob sich dieser Hype um den Mortal Kombat 2-Trailer dann auch an den Kinokassen widerspiegelt, bleibt abzuwarten. Da der Vorgänger 2021 sehr schnell nach dem Kinostart schon als Streaming-Titel bei HBO Max zur Verfügung stand, war sein weltweites Box-Office-Ergebnis von 84 Millionen Dollar bei einem Budget von 55 Millionen Dollar nicht aussagekräftig genug.

Wann startet Mortal Kombat 2 im Kino?

Action-Fans müssen sich noch bis zum 23. Oktober 2025 gedulden. Dann startet Mortal Kombat 2 hierzulande in den Kinos. Falls ihr davor nochmal Teil 1 schauen wollt, könnt ihr diesen bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Abo-Flatrate ist Mortal Kombat aktuell nicht verfügbar.

In Mortal Kombat 2 steht erneut der Mixed-Martial-Arts-Fighter Cole Young (Lewis Tan) im Mittelpunkt. Dieser fand im ersten Teil heraus, dass er mit dem Rachegeist Scorpion (Hiroyuki Sanada) verwandt ist. Im zweiten Teil kommt es dann erneut zum Kampfturnier auf Leben und Tod mit vielen knallharten Gefechten.