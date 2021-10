MagentaTV Must-Watch: Überlebenskampf im Eis mit The North Water [Anzeige]

Die Miniserie The North Water mit Colin Farell und Jack O'Connell lädt bei MagentaTV zu einem eisigen Abenteuer, das an Bord eines Segelschiffs die Arktis nicht nur wegen der kalten Temperaturen zu einem tödlichen Ort macht.

In der Megathek von MagentaTV erwartet euch jetzt exklusiv die neue Miniserie The North Water, die an Bord eines Walfängers auf eine Reise sowohl in den hohen Norden als auch in menschliche Abgründe entführt.

Wir stellen euch die Dramaserie in unserer Streamgestöber-Rubrik MagentaTV Must-Watch genauer vor und klären die wichtigsten Fragen zum bildstarken Streaming-Geheimtipp und der hochkarätigen Starbesetzung.

Hört in der Podcast-Rubrik MagentaTV Must-Watch, warum The North Water sich lohnt

Basierend auf dem gleichnamigen Erfolgsroman The North Water (im Deutschen: Nordwasser) von Ian McGuire aus dem Jahr 2016 folgen wir in der an arktischen Originalschauplätzen gedrehten Serie dem irischen Arzt Patrick Sumner (Jack O'Connell). Er wurde aus seinem britischen Armee-Dienst in den indischen Kolonien unehrenhaft entlassen wurde und heuert nun 1959 in England auf einem Walfang-Schiff an.

Auf dem Weg hinauf in die eisige Kälte des Nordens werden für die Mannschaft aber nicht nur die Pläne zum Versicherungsbetrug des Kapitäns zur Gefahr, sondern auch, dass sich der skrupellose Harpunier Henry Drax (ein kaum wiederzuerkennender Colin Farrell) an Bord befindet. Mit einem Killer in den Reihen der Matrosen lebt es sich fernab der Zivilisation äußerst gefährlich und bald wird die Reise zu einem schonungslosen Überlebenskampf.

Serien-Fakten zu The North Water bei MagentaTV

1 abgeschlossene Staffel besitzt die Miniserie

besitzt die Miniserie Die Serie hat 5 Folgen à ca. 50min

à ca. 50min Die ersten 2 Folgen gab's am 14. Oktober bei MagentaTV, seit 21. Oktober ist die Serie komplett zu streamen

