MagentaTV Must-Watch: Zwei kriminell gute Serien-Geheimtipps [Anzeige]

Wer in der MagentaTV-Megathek stöbert, stößt auf Serien-Perlen, die viel mehr Aufmerksamkeit verdienen: Manhattan und Miss Fishers mysteriöse Mordfälle gehören dazu.

Die Megathek von MagentaTV bietet zahlreiche Serien-Highlights. Zwei eher unbekanntere, aber definitiv empfehlenswerte Serien-Geheimtipps wollen wir euch dort bei einem Tauchgang in die Vergangenheit besonders ans Herz legen: die spannende Historienserie Manhattan und die sehr unterhaltsame Krimiserie Miss Fishers mysteriöse Mordfälle.

MagentaTV Must-Watch: Zwei kriminell gute Serien-Tipps

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Manhattan und Miss Fishers mysteriöse Mordfälle mögen als Serien in sehr unterschiedliche Genre-Kategorien fallen. Doch gemeinsam haben sie, dass sie in ihren jeweiligen historischen Settings zu beeindrucken wissen und in Deutschland noch echte Geheimtipps sind.

1. Manhattan erzählt bei MagentaTV von der Erfindung der Atombombe

Manhattan zeigt den Zweiten Weltkrieg nicht auf dem Schlachtfeld, sondern anhand mehrerer Wissenschaftler:innen, die im Städtchen Los Alamos in New Mexico an einen streng geheimen Komplex geladen werden. Dort wird im "Manhattan Project" die Atombombe entwickelt, was vielen aber erst nach und nach klar wird.



Manhattan - S01 Teaser Trailer 1 (English) HD

Mit Stars wie Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) und David Harbour (Stranger Things) lotet die Historienserie in den 1940ern gekonnt die Gewissenskonflikte der Beteiligten aus, während ein ständiges Gefühl von Paranoia in der Luft liegt. In ihrer visuellen Gestaltung überzeugt die Serie ebenso wie in der Verhandlung moralischer Grenzübertritte. Ja, so spannend kann Geschichte sein.

2. Miss Fishers mysteriöse Mordfälle unterhält bei MagentaTV auf höchstem Niveau

Verspielter geht es hingegen im Melbourne der 1920er Jahre zu, wo die Privatdetektivin Phryne Fisher (Essie Davis aus Der Babadook) in Miss Fishers mysteriöse Mordfälle all jenen hilft, die nicht genug Geld und Einfluss haben. Bewaffnet mit ihrem Gerechtigkeitssinn und ihrem großen Charme, ergibt das eine echte Wohlfühl-Serie.



Miss Fishers mysteriöse Mordfälle - S01 Trailer (Deutsch) HD

Für Krimi-Fans von Miss Marple und Hercule Poirot, sind die Abenteuer von Miss Fisher definitiv ein Muss. Mit dem ungeheuren Spaß am Fälle-Lösen und dem Witz und Esprit, den die Hauptfigur mitbringt, hebt die Serie sich angenehm von ihren düsteren, brutaleren Genre-Vertretern ab und hat trotz dieser Leichtigkeit auch Anspruch zu bieten.

Im Stream bei MagentaTV: Die Fakten zu den Serien-Geheimtipps Manhattan und Miss Fisher

© Polyband Glamour und Köpfchen: Miss Fishers mysteriöse Mordfälle

MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Ob Fernsehen oder Streamingdienste wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, TVNOW Premium oder alle relevanten Mediatheken – das komplette Entertainment-Angebot gibt's gebündelt auf einer Plattform.

Darüber hinaus bietet MagentaTV eine einzigartige kostenlose Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf: die Megathek. Unter anderem mit dabei: Channels wie Sony One, Paramount, ARD Plus, ZDF select, zahlreiche bekannte Top-Titel internationaler Filmstudios bis hin zu Originals & Exclusives, die es nur bei MagentaTV gibt.

MagentaTV gibt's übrigens auch unabhängig vom Internetanschluss als App oder Stick – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zum Angebot und weiteren Exclusives wie Sanditon findet ihr hier .

Wenn ihr euch gerne mit uns ins Streamgestöber stürzt, dann freuen wir uns über euer Abo bei Spotify , Apple , Deezer, Audio Now und der Podcast-App eures Vertrauens und ganz besonders über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts .