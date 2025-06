"Manche Geschichten können keins haben": Squid Game-Macher teast Staffel 3-Finale ohne Happy End

Netflix' Squid Game-Finale könnte der am Freitag startenden dritten Staffel nicht den von vielen erwünschten Ausgang schenken, deutet der Serien-Schöpfer jetzt schon an.

Morgen kehrt Netflix' erfolgreichste Serie zurück. Staffel 3 wird die letzte Season von Squid Game sein und die Spiele zu einem Ende führen. Ob zu einem guten oder schlechten Ende, teaste Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk nun erstmals.



Ein trauriges Ende für Netflix' Erfolgsserie? Squid Game-Schöpfer ist seine Botschaft wichtig

Ab morgen wird auf einer fiktiven südkoreanischen Insel zum letzten Mal das geheime Squid Game ausgefochten, bei dem Teilnehmende in tödlichen Kinderspielen um ein Preisgeld von umgerechnet fast 30 Millionen Euro (45,6 Milliarden Won) antreten. Doch nur einer kann gemäß der Regeln gewinnen und so dürfte klar sein, dass es auch in Staffel 3 wieder Tote geben wird.

Gi-hun (Lee Jung-jae) begab sich in Staffel 2, nachdem er das Squid Game in Staffel 1 gewonnen hatte, zurück in die Arena. Sein angezettelter Aufstand schlug am Ende der letzten Netflix-Season jedoch fehl und so sieht es für ihn in Staffel 3 düster aus.

Im Gespräch mit dem Guardian deutete Squid Game-Schöpfer Hwang jetzt schon an, dass ein positives Ende für seine Netflix-Serie nicht unbedingt in den Sternen steht. "Die Welt hat, meiner Beobachtung nach, weniger Hoffnung", erklärt er. Deshalb sollte Staffel 3 die Frage erforschen, wie viel Menschlichkeit wir noch in uns haben – und ob wir zukünftigen Generationen etwas Besseres geben können:

Menschen mögen ein Happy End. Ich genauso. Aber manche Geschichten können von Natur aus keins haben. Wenn man versucht, eines zu erzwingen, wir die Essenz [der Erzählung] kompromittiert. Wenn eine Geschichte [der Menschheit] einen Spiegel vorhalten will, führt das nicht immer zu einem Happy End. Squid Game ist da keine Ausnahme.

Datum und Uhrzeit: Wann startet Squid Game Staffel 3 bei Neflix?

Alle sechs Folgen der finalen 3. Staffel von Squid Game werden am Freitag, dem 27. Juni 2025, veröffentlicht. Wer direkt zum Start einschalten will, kann das Ende voraussichtlich ab 9 Uhr morgens streamen.