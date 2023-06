Manifest-Fans sind vom Ende des Netflix-Hits schockiert: "Weiß nicht, wie ich danach weitermachen soll"

Der Serien-Hit Manifest ist auf Netflix mit dem Staffel 4-Finale zu Ende gegangen. Die Fans hat das Ende extrem mitgenommen, wie sich auf Twitter zeigt.

Manifest-Fans trauern wegen Ende des Netflix-Hits: "Bin in Tränen ausgebrochen"

Manifest ist für immer vorbei. Kürzlich lief auf Netflix der zweite Teil der vierten Staffel und beendete den Serien-Hit. Millionen mitfiebernder Fans drückten jetzt auf Twitter aus,

"Ich weiß nicht, wie ich danach weitermachen soll", ist etwa auf Twitter zu lesen, oder "ich bin in Tränen ausgebrochen". Viele zeigen ihre Gefühlsausbrüche lediglich in Form heulender Emojis, während andere den Autor:innen des Finales implizit, aber spaßhaft, mit Gewalt drohen.

Worum geht es in Manifest?

Manifest erzählt von einer Gruppe von Passagieren, die mitsamt Flugzeug für 5 Jahre verschwinden. Für die Betroffenen selbst ist dabei mysteriöser Weise keine Zeit vergangen. Nach der Landung müssen sie feststellen, dass sich das Verhältnis zu ihrer Umwelt auf finstere Art und Weise verändert hat.

Schon im Vorfeld des Finales versprach der Manifest-Macher ein beispielloses Netflix-Finale. Die Serie lief ursprünglich auf dem amerikanischen TV-Sender NBC, wurde nach Staffel 3 allerdings durch den Streaming-Giganten gerettet. Eine weitere Staffel haben sowohl die Produzenten wie Netflix selbst ausgeschlossen.

