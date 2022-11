Manifest Staffel 4: Die ersten 7 Minuten der Mystery-Serie könnt ihr jetzt schon schauen

Die von Netflix gerettete Mystery-Serie Manifest kehrt in wenigen Tagen mit neuen Folgen zurück. Schon jetzt könnt ihr den Auftakt der 4. Staffel schauen.

Die Spannung ist groß: Wie geht die Geschichte von Manifest in der 4. Staffel weiter? Nachdem es für eine kurze Zeit so aussah, als würden wir das Ende der Mystery-Serie niemals erfahren, kündigen sich nun die neuen Episoden mit einem langem Video an. Netflix hat die ersten sieben (!) Minuten veröffentlicht.

Auf der offiziellen Tudum-Seite von Netflix könnt ihr euch den Auftakt der 4. Staffel von Manifest anschauen. Die ersten sieben Minuten stehen ganz im Zeichen der vorherigen Ereignisse. Die große offenen Fragen werden zwar noch nicht geklärt. Dafür gibt es ein Update, wo sich die wichtigsten Figuren gerade befinden.

Manifest Staffel 4 bei Netflix: Das große Mystery-Finale kommt in zwei Teilen

Ursprünglich wurde Manifest bei dem US-amerikanischen Sender NBC ausgestrahlt. Nach drei Staffeln zog dieser jedoch den Stecker und verabschiedete sich von dem Geheimnissen rund um Flug 828. Zum Glück eilte Netflix zur Rettung und spendierte der fast verlorenen Serie eine 4. Staffel, die gleichzeitig auch das Finale darstellt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Manifest Staffel 4 schauen:

Manifest - Staffel 4 Trailer (Deutsch) HD

Im Gegensatz zu den meisten anderen Netflix-Serien wird die 4. Staffel von Manifest nicht auf einen Schlag veröffentlicht. Stattdessen erscheint die finale Runde in zwei Teilen auf der Plattform des Streaming-Diensts. Die erste Hälfte, die insgesamt zehn Folgen umfasst, trifft bereits in wenigen Tagen ein, nämlich am 4. November 2022.

Danach müssen wir uns gedulden, denn vor Ende des Jahres werden die verbleibenden zehn Folgen der 4. Staffel nicht bei Netflix eintreffen. Das große Manifest-Finale erleben wir erst 2023. Somit bleibt immerhin reichlich Zeit, um in den unzähligen Fan-Theorien zu versinken und sich von den Figuren zu verabschieden.

Podcast: Die besten Serien im Oktober 2022

Ihr sucht neue Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. findet ihr hier in unserer Monatsvorschau im Podcast.

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind gefeierte Geheimtipps wie The Bear und das große The Walking Dead-Finale.

