Mann kündigte mit 40 seinen Job und googelte "Wie schreibt man einen Film?": 5 Jahre später wird sein Werk bei Netflix gefeiert

Ihr träumt von der großen Filmkarriere, habt aber das Gefühl, den richtigen Moment verpasst zu haben? Dann solltet ihr die unglaubliche Geschichte dieses norwegischen Drehbuchautors hören.

Espen Lauritzen Von Ibenfeldt ist nicht nur ein norwegischer Sänger, Radiomoderator und Eventplaner. Seit diesem Jahr ist er auch ein gefeierter Drehbuchautor – doch diese Karriere begann erst, als er mit 40 Jahren alles auf eine Karte setzte.



Ich habe meinen Job gekündigt und buchstäblich gegoogelt 'Wie schreibt man einen Film'.

Espen teilt seine Geschichte auf Reddit . Hier erzählt er, dass er genau wusste, welche Geschichte er erzählen wollte, bloß keine Idee hatte, wie man ein Filmskript schreibt. Fünf Jahre später ist seine Idee zum erfolgreichsten Film geworden, der 2024 in norwegischen Kinos lief. Und auch auf Netflix erntet sein Erstlingswerk jede Menge Lob.

Der Film Nr. 24 erzählt von einem norwegischen Kriegshelden

Der Film des Norwegers heißt Nr. 24 und beschäftigt sich mit der Geschichte von Gunnar Sønsteby.

Die Recherchephase konnte er sich somit praktisch sparen. Stattdessen investierte der Norweger in zwei bekannte Bücher, die ihm das Drehbuchschreiben beibringen sollten: Blake Snyders Save the Cat und Syd Fields Guide to Screenwriting. Auch Reddit half ihm nach eigenen Aussagen. Nach gerade einmal zwei Monaten stand somit das Skript für seinen ersten Film.

Ein historischer Experte schickte das Skript an die richtigen Leute

Ob es nun Glück war oder Taktik: Anstatt sich an öffentliche Pitch-Wettbewerbe zu wenden, nahm Espen zunächst Kontakt mit einem führenden Historiker und Experten zum Thema Gunnar Sønsteby auf. Dieser hatte als Berater bereits Kontakte in die Filmbranche – und schickte das Skript schließlich an den Produzenten John M. Jacobsen, der für Filme wie Pathfinder und Kopf über Wasser bekannt ist.

Ab dann ging alles ganz schnell: Mehr Leute wurden hinzugezogen und dem Projekt gelang es, von der norwegischen Filmförderung ein Budget in Millionenhöhe zu sichern. Fünf Jahre, nachdem Espen seinen Job gekündigt hatte, erschien Nr. 24 auf Netflix und erntet jetzt Lob von allen Seiten.

Bei Netflix: Nr. 24 ist ein packender historischer Action-Thriller

Der Film erzählt, wie Gunnar Sønsteby sich dem Widerstand gegen die Nazis anschließt und schließlich Anführer der berühmten Oslo-Gang wird, die erfolgreiche Sabotage-Aktionen gegen die Nazis durchführt. Mit einem Rating von 7.5 auf IMDB und 6.9 bei 61 Votes in der Moviepilot-Community kann Nr. 24 punkten. Ein Mitglied bei Letterboxd schreibt:

Nr. 24 ist eine ergreifende und nachdenkliche Auseinandersetzung mit dem psychologischen und emotionalen Preis des Krieges, durchsetzt mit einigen wirklich brutalen Momenten, die im Gedächtnis haften bleiben.

Auch interessant:

Nicht nur die historische Geschichte, die der Film erzählt, ist damit packend und inspirierend. Die Entstehung von Nr. 24 zeigt uns: Manchmal braucht es bloß Mut und eine gute Story. Ihr könnt den Film kostenlos auf Netflix streamen.