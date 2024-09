Margot Robbie und Jacob Elordi für 33. Verfilmung von klassischem Stoff gecastet – und es gibt große Aufregung darüber

Margot Robbie und Saltburn-Star Jacob Elordi sollen in einer brandneuen Adaption von Emily Brontës Literaturklassiker Wuthering Heights mitspielen. Doch gegen das Casting gibt es einen guten Einwand.

Schauspielerin Margot Robbie war letztes Jahr nicht nur als Barbie im Kino zu sehen, sondern zählte auch zum Producer-Stab des Films Saltburn. Dessen Star Jacob Elordi, den man auch aus der Serie Euphoria kennt, soll nun mit ihr in einer neuen Verfilmung von Emily Brontës Literaturklassiker Sturmhöhe (im Original: Wuthering Heights) mitspielen. Regie führt Saltburn-Regisseurin Emerald Fennell .

Nur gibt es mittlerweile Einwände gegen die Besetzung Elordis, wie Deadline meldet. Er soll die männliche Hauptrolle Heathcliff verkörpern. Aber ist das noch angemessen?

Backlash gegen Casting im neuen Margot Robbie-Film: Warum ist Jacob Elordi nicht passend für die Rolle in Wuthering Heights?

Sturmhöhe von 1847 ist der einzige Roman der Brontë-Schwester Emily und gilt als viktorianischer Literaturklassiker, der sich mit unglücklicher Liebe, sozialem Status und Rache zur Zeit des späten 18. Jahrhunderts befasst. Zentral ist die Liebesbeziehung zwischen der jungen Catherine "Cathy" Earnshaw (Robbies Rolle) und dem von Familie Earnshaw adoptierten Findelkind Heathcliff (Elordi) vom Anwesen Wuthering Heights in den Mooren Nordenglands.

Heathcliff muss sich erst neu erfinden, um akzeptiert zu werden, und gilt als Beispiel für den sogenannten Byronic Hero – ein attraktiver Antiheld, wie er in den Werken von Lord Byron zu finden ist. Allerdings beschreibt ihn der Text als "dunkelhäutig", was nicht gerade auf den blassen Saltburn-Star zugeschnitten ist. "Whitewashing" ist das Stichwort.

Wuthering Whites: Die vielen viel zu weißen Adaptionen von Sturmhöhe

Heathcliff als Person of Color wurde zwar in so gut wie allen Wuthering Heights-Adaptionen der Vergangenheit übergangen (Tom Hardy spielte den Romanhelden etwa in einer Serienversion von 2009). Das sei heute aber nicht mehr zeitgemäß, meinen seit dem fragwürdigen Casting nicht nur Fans. Zumal der von Heathcliff erfahrene Rassismus in der Klassengesellschaft Englands durchaus Thema im Roman ist und seine Figur prägt.

Brontë-Experte Michael Stewart etwa kommentierte im Daily Telegraph (via Deadline):

Im Fall von Sturmhöhe spielten viele Jahre lang weiße Schauspieler den eher ethnisch ambivalenten Charakter … Aber die Dinge sind jetzt anders, die Art und Weise, wie wir bestimmte Menschen in Kunst und Kultur repräsentieren, bringt heute eine Verantwortung mit sich, die es vor 20 Jahren noch nicht gab.

Die bisher einzige Adaption, die eine romangetreu-junge Cathy (Kaya Scodelario) und einen PoC-Heathcliff (James Howson) vorweist, ist Wuthering Heights - Emily Brontës Sturmhöhe (2011) von Regisseurin Andrea Arnold. Und es hat als Film, Serie und TV-Film schon sage und schreibe über 30 Umsetzungen des berühmten und berühmterweise von Kate Bush besungenen Stoffes gegeben.