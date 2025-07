Martin Luther King war ein Trekkie und überzeugte Uhura-Darstellerin Nichols, bei Star Trek zu bleiben

Mit Star Trek hat Gene Roddenberry viele gesellschaftliche Entwicklungen vorangetrieben. Nichelle Nichols war dies zunächst nicht bekannt, bis sie die Serie verlassen wollte.

In der 1. Staffel hatte Nichelle Nichols noch keine Ahnung, welche Bedeutung Star Trek und ihre Rolle als Uhura haben sollte. Eigentlich war die Schauspielerin damals auf der Bühne zu Hause und wollte Theater und Musicals spielen. Als ihr eine Rolle angeboten wurde, wollte sie Star Trek nach Staffel 1 verlassen. Doch Gene Roddenberry bat sie darum, es sich noch einmal zu überlegen. Glücklicherweise war der berühmte Bürgerrechtler Martin Luther King auf Roddenberrys Seite.

Martin Luther King war Star Trek-Fan – und Uhuras größter Fan

Eigentlich ist es gar nicht so überraschend, dass Dr. King ein Trekkie, wie Star Trek-Fans sich selbst bezeichnen, war. Immerhin überschnitten sich die Visionen von ihm und Gene Roddenberry in einigen Teilen. Nichelle Nichols war damals noch nicht überzeugt, weshalb sie bereit war, die Serie zu verlassen. In einem Video der Television Academy Foundation erzählte Nichols, wie Martin Luther King ihr die Augen öffnete.

Nichols war Gaststar auf einer Spendensammlung, als ihr gesagt wurde, dass jemand sie gerne treffen würde. Dieser jemand entpuppte sich als Martin Luther King, der sich bedanken wollte für ihre Arbeit als Uhura. Er erklärte, dass Star Trek die einzige Serie war, wegen der seine Kinder länger aufbleiben durften.

Als Nichols erklärte, dass sie ihre Co-Stars vermissen würde, weil sie die Serie verlassen wollte, war King zunächst geschockt. Er erzählte ihr, welche Bedeutung er in ihrer Rolle sieht. Damals war es nicht üblich, dass eine schwarze Person Seite an Seite mit Weißen stand und mit ihnen auf Augenhöhe arbeitete.

Verstehst du nicht, was dieser Mann (Roddenberry) erreicht hat? [...] Zum ersten Mal werden wir im Fernsehen gesehen, wie wir gesehen werden sollten. Als intelligente, qualifizierte, wundervolle Menschen, die ins Weltall reisen können. Die Anwält:innen werden können, oder Lehrer:innen.

Mit dieser neuen Perspektive überdachte Nichols ihre Einstellung zur Serie und kehrte zu Roddenberry zurück. Sie erzählte, was Dr. King ihr sagte, woraufhin Roddenberry erwiderte, dass ihn endlich jemand verstünde. So blieb uns Nichols als Uhura in Star Trek erhalten und die Rolle wurde zu einer der legendärsten des Franchise.

Eine humoristische Zusammenfassung der Ereignisse wurde von Comedy Central in der Reihe Drunk History produziert.

Diese Zusammenfassung zeigt nicht nur, wie Nichols auf King traf, sondern welche Bedeutung sie auch nach ihrer Zeit bei Star Trek für die schwarze Bevölkerung der USA hatte. Sie trug den Geist, den King in ihr geweckt hatte, weiter und ebnete vielen Menschen den Weg zur NASA und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen.