Marvel-Blockbuster bricht Weltrekord: Guardians 3 verwendete 23.000 (!) Prothesen

Der Marvel-Blockbuster Guardians of the Galaxy 3 hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. Für das Make-Up von unzähligen Figuren wurden mehr als 23.000 Prothesen gebaut.

Marvel-Kracher Guardians of the Galaxy 3 bricht Weltrekord mit Make-Up

Guardians of the Galaxy Vol. 3 sollte der krönende Abschluss der Guardians-Reihe im Marvel-Filmuniversum werden. Dafür haben sich Regisseur James Gunn und sein Team nicht lumpen lassen, vor allem nicht beim Look.Es handelt sich um einen Weltrekord.

Prothesen gehören in einer Filmproduktion in den Bereich der Make-Up-Artists. Sie umfassen alles, was an die Körper der Darsteller:innen angebracht werden muss. Dabei kann es sich um Masken, Arme, Wunden, fünf zusätzliche Augen oder zwei meterlange Ohren handeln. Wie Deadline berichtet, war dieser Aufwand mit 23.000 Exemplaren für über 1000 Darsteller:innen bei Guardians of the Galaxy 3 besonders hoch. (Alle Marvel-Serien- und Filme bei Disney+ streamen *)

Dem Bericht zufolge hat der Marvel-Film dem bisherigen Prothesen-König Der Grinch den Weltrekord abgejagt. Fast noch unfassbarer ist aber die Entwicklung innerhalb seiner eigenen Reihe: Der erste Guardians-Film musste lediglich mit 1.200 Prothesen auskommen.

Disney Prothesen am Kopf: Chukwudi Iwuji als High Evolutionary in Guardians of the Galaxy 3

Dieser gewaltige Aufwand zeigt sich im Film. Immerhin mussten nicht nur die üblichen Verdächtigen wie Mantis (Pom Klementieff) oder Nebula (Karen Gillan) mit Prothesen ausgestattet werden, sondern auch viele neue Figuren wie der High Evolutionary (Chukwudi Iwuji).

Im Interview mit Moviepilot sprach Nebula-Darstellerin Karen Gillan darüber, wie lange sie in täglich in der Maske sitzen musste: Hier kommt ihr zu dem spannenden Gespräch.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.