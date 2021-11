Marvel bringt Wolverine zurück: Erstes richtiges Lebenszeichen der X-Men auf Disney+

Von einem X-Men-Kinofilm im Marvel Cinematic Universe sind wir zwar noch weit entfernt. Auf Disney+ startet 2023 aber eine neue Animationsserie mit Wolverine und Co.

Wann kommen die X-Men endlich ins Marvel Cinematic Universe? Diese Frage stellen wir uns seit Monaten. Nachdem mit Quicksilver in WandaVision bereits mit der Integration der beliebten Comicfiguren gespielt wurde, steht jetzt das allererste X-Men-Projekt von Marvel Studios fest, das exklusiv auf Disney+ seine Premiere feiern wird.

X-Men '97 ist eine Animationsserie und wird 2023 auf dem Streaming-Dienst starten. Die Handlung schließt an die Geschehnisse der von 1992 bis 1997 ausgestrahlten Serie X-Men: The Animated Series an. Auf Twitter kündigt Disney die frisch enthüllte Fortsetzung spielerisch mit einem Wolverine-Meme an.

Neue Marvel-Serie X-Men '97 kommt 2023 auf Disney+

Auch wenn wir von dem X-Men-Film im MCU noch ein ganzes Stück entfernt sind, markiert X-Men '97 einen wichtigen Schritt. Zum ersten Mal seit dem Kauf von 20th Century Fox kündigt Marvel ein neues X-Men-Projekt an. Marvel-Chef Kevin Feige hat zudem auf der San Diego Comic-Con 2019 den Namen Mutants ins Spiel gebracht.

Obwohl bei den neusten Ankündigungen kein Film und auch keine Serie aus dem Live-Action-Bereich dabei ist, scheint Marvel definitiv an neuen X-Men-Abenteuern zu arbeiten, die Wolverine und Co. ins große MCU bringen. Zuerst steht aber eine andere Marvel-Familie auf dem Plan, die bisher bei 20th Century Fox beheimatet war: die Fantastic Four.

Jon Watts, der Regisseur hinter den drei Spider-Man-Filmen mit Tom Holland, wird das Fantastic Four-Reboot inszenieren. Sehr viel mehr ist zu dem Projekt noch nicht bekannt. Immerhin existiert aber ein erstes Logo.

Podcast für Marvel-Fans: Ist Loki die beste MCU-Serie?

Die neue Marvel-Serie Loki bei Disney+ verändert das Superhelden-Universum wie keine davor. Denn Loki stellt die Weichen für einen wichtigen neuen Bösewicht und die Entdeckung des Multiversums im MCU.

Im Podcast sprechen wir darüber, was Loki für die Zukunft des Marvel-Universums bedeutet und welche Stärken und Schwächen sie hat. Außerdem steht die Frage im Raum: Ist Loki nicht nur die wichtigste, sondern auch die beste Serie im MCU?

