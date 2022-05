Marvel-Fans amüsiert: Christian Bales Thor 4-Bösewicht sieht aus wie "Voldemort, wenn er heiß wäre"

Der neue Thor 4-Trailer hat endlich Christian Bales Bösewicht enthüllt. Gorr der Götterschlächter treibt ab jetzt im Marvel-Universum sein Unwesen. Die Fans sind jedoch gespalten nach den ersten Bildern.

Nachdem der erste Trailer zu Thor 4: Love and Thunder die große Rückkehr von Natalie Portman ins Marvel Cinematic Universe feierte, fokussiert sich der zweite auf den neuen Bösewicht: Gorr der Götterschlächter (im Original: Gorr the God Butcher). Gespielt wird dieser von niemand Geringerem als Ex-Batman Christian Bale.

Lange Zeit hat Marvel ein Geheimnis daraus gemacht, wie Gorr in Thor 4 aussieht. Jetzt wissen wir es endlich: Bales Bösewicht schleicht sich als kreidebleiche Präsenz durch den Film. Er sieht aus wie eine unheimliche Gestalt aus dem Jenseits und zieht am Ende des Trailers sogar jegliche Farben aus dem bunten Marvel-Universum.

Gorr der Götterschlächter in Thor 4: So reagieren die Fans auf Christian Bales Bösewicht

Die Reaktionen der Marvel-Fans auf Twitter fallen unterschiedlich aus. Manche freuen sich darüber, dass Bale unter dem Make-up zu erkennen ist. Andere sehen dagegen eine zu große Diskrepanz zum Gorr aus den Comics. Und dann gibt es auch diejenigen, die eine heiße Version von Harry Potter-Bösewicht Voldemort erkennen.

Wenn man den Film-Gorr und den Comic-Gorr direkt gegenüberstellt, kommen die Unterschiede zwischen den beiden Interpretationen deutlich zum Vorschein.

Bales Gorr findet nicht überall Anklang. Im Gegenteil: Er ruft sogar den fürchterlichen Steppenwolf aus der Kinoversion von Justice League in Erinnerung.

"Gorr sieht so schlecht aus", heißt es in diesem Tweet. Untermauert wird der enttäuschende erste Eindruck mit einem am Boden zerstörten Homer Simpson.

Selbst wenn Gorr nicht ganz so abgebrüht wirkt, wie man es sich nach der Lektüre der Comics hätte wünschen können, ist die jetzige Version nicht die schlechteste.

Für einige Marvel-Fans scheint Christian Bale als Gorr sogar der entscheidende Grund zu sein, sich Thor 4: Love and Thunder im Kino anschauen.

Ein gespenstischer Gorr in schwarz-weißen Bilderwelten, die einem Albtraum gleichen? Die Enttäuschung der einen sorgt für Gänsehaut bei den anderen.

Und hier haben wir den guten Gorr noch einmal Seite an Seite mit seinem heimlichen Zwillingsbruder, Lord Voldemort.

Was wirklich hinter dem Götterschlächter steckt, erfahren wir spätestens am 6. Juli 2022. Dann startet der von Taika Waititi inszenierte Thor 4: Love and Thunder in den deutschen Kinos. Neben Hemsworth, Portman und Bale gehören Tessa Thompson, Russell Crowe und die Guardians of the Galaxy-Crew rund um Chris Pratt zum Cast.



Dersteht auch schon fest: Bevor im Sommer 2023 das dritte Kinoabenteuer die Leinwände erobert, kommen Star-Lord und Co. im Dezember auf Disney+ im Rahmen eines Holiday Specials zusammen.

