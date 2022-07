Marvel-Sensation rückt näher: Ryan Gosling will Ghost Rider spielen

Laut Gerüchten soll Ryan Gosling den Superheld Nova im Marvel Cinematic Universe spielen. Wie sich herausstellt, hat es der Schauspieler aber auf eine andere Rolle abgesehen.

Ryan Gosling ist wieder in aller Munde. Grund dafür ist der baldige Start des Netflix-Blockbusters The Gray Man, in dem er eine der Hauptrollen spielt. Darüber hinaus trudeln nahezu täglich neue Set-Bilder von den Dreharbeiten des Barbie-Films ein. An der Seite von Margot Robbie wird Gosling als Ken in Erscheinung treten.

Ein weiteres Gerücht, das sich hartnäckig hält, ist Goslings potentieller Einstieg ins Marvel Cinematic Universe. Angeblich soll er den Superhelden Nova spielen. Laut dem Schauspieler ist an der Sache jedoch nichts dran. Völlig uninteressiert an Marvel ist er aber nicht. Ginge es nach ihm, würde er Ghost Rider spielen.

Ryan Gosling steigt nur als Ghost Rider ins Marvel Cinematic Universe ein

Diese Nachricht kommt von Josh Horowitz, der den erfolgreichen Podcast Happy Sad Confused moderiert und Gosling kürzlich interviewt hat. Die beiden haben u.a. über die Nova-Gerüchte gesprochen. Reynolds war es offenbar ein großes Anliegen, sein Ghost Rider-Interesse nach dem Interview nachzureichen.

Auf der Leinwand war der Marvel-Held bisher zwei Mal vertreten. Nicolas Cage verkörperte den Teufelskerl in dem 2007 erschienen Ghost Rider sowie der Fortsetzung Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance, die vier Jahre später in die Kinos kam. Zudem erweckte Gabriel Luna die Figur in der MCU-Serie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. zum Leben. Insgesamt neun Episoden war er als Ghost Rider zu sehen.

