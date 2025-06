Marvel-Serie enthüllt ikonischen Iron Man-Schurken: Er wurde vor 13 Jahren aus Avengers gestrichen

Die neue MCU-Serie Ironheart enthüllt die wahre Identität einer Figur, die das Erbe des ersten Iron Man-Films fortführt und ursprünglich schon im ersten Avengers-Film auftauchen sollte.

In der neuen Marvel-Serie Ironheart wird das Vermächtnis von Iron Man auch ohne Auftritt von Robert Downey Jr. weitergetragen. Seit dem 25. Juni streamen bei Disney+ die ersten drei Folgen, in den das junge Genie Riri Williams (Dominique Thorne) nicht nur ihren eigenen Iron-Anzug bauen will, sondern auch auf eine Figur trifft, die eine geheime Verbindung zum ersten Iron Man-Film offenbart.

Achtung, es folgen massive Spoiler zu Ironheart Folge 3!



Ironheart enthüllt Alden Ehrenreich als Iron Man-Schurke aus den Marvel-Comics

Die Geschichte von Ironheart kommt zu Beginn ohne klare Bösewichte aus. In Folge 3 aber werden die Weichen für zwei mögliche Kandidaten gestellt, die sich im weiteren Verlauf zu Gegenspielern für Riri Williams aufschwingen könnten. Während Gangster Parker Robins (Anthony Ramos) aufgrund der psychischen und physischen Nebenwirkungen seines magischen Umhangs in eine Schurkenrolle abdriftet, entpuppt sich der Charakter Joe McGillicuddy (Alden Ehrenreich) als ein bekannter Iron Man-Schurke.

Anfangs lernen wir Joe McGillicuddy als schrulligen, stinkreichen Technikethiker kennen, der unterschiedlichste Technologien auf dem Schwarzmarkt ersteht und unbenutzt hortet. Als Riri, die von Joe Materialteile für ihren Anzug erhält, diesen näher kennenlernt, entdeckt sie schließlich in Folge 3 sein großes Geheimnis: Sein wahrer Name lautet Ezekiel Stane – ein Name, der bei MCU-Fans sofort alle Alarmglocken klingen lässt.

Ezekiel bzw. Zeke ist der Sohn des ehemaligen Stark Industries-COO Obadiah Stane, der sich im ersten MCU-Film Iron Man in den Schurken Iron Monger verwandelte und Tony Stark nach dem Leben trachtete. Zeke will auf keinen Fall ein Bösewicht wie sein Vater werden, weshalb er auch nicht in Riris Iron-Tech-Spielereien verwickelt werden will – was natürlich nicht gelingt.

Zeke Stane trat erstmals im Jahr 2008 in Matt Fractions Comicreihe The Order in Erscheinung und entwickelte sich zum Gegenspieler für Iron Man, der sich für den Tod seines Vaters rächen will. Zeke ist ein Genie, das von Fraction selbst als Tony Stark 2.0 bezeichnet wurde. Doch im Gegensatz zu Iron Man setzt er nicht auf einen Anzug, sondern integriert Technologie direkt in seinen Körper, um so mächtiger zu werden.

Auch die MCU-Version von Zeke Stane experimentiert bereits mit bionischen Upgrades und implantiert sich Technologie in den Unterarm. Im Gegensatz zu seinem Comic-Gegenstück wird er in Ironheart jedoch nicht als Bösewicht, sondern Verbündeter von Riri dargestellt. Immerhin existiert Tony Stark nicht mehr, den er für den Tod seines Vaters verantwortlich machen könnte. Beinahe wäre Zeke aber schon viel früher im MCU zu sehen gewesen.

Marvel-Bösewicht Zeke Stane wurde zuvor aus dem ersten Avengers-Film gestrichen

Bereits in den Anfängen des Marvel Cinematic Universe wurde mit der Idee gespielt, Ezekiel Stane als Bösewicht im 2012 erschienenen Superhelden-Spektakel Marvel's The Avengers auftreten zu lassen, wie Regisseur Joss Whedon gegenüber Thrillist verriet:

Ich war besorgt, dass ein britischer Charakterdarsteller [Anm. d. Red.: Tom Hiddelston als Loki] nicht ausreichen würde, um es mit den mächtigsten Helden der Welt aufzunehmen, und dass wir das Gefühl haben würden, dem Außenseiter die Daumen zu drücken. Also schrieb ich einen großen Entwurf mit Ezekiel Stane, Obadiah Stanes Sohn, darin. Kevin sah ihn sich an und sagte: 'Ja, nee.'

Der erste Avengers-Film befand sich mehrere Jahre lang in der Entwicklung und durchlief zahlreiche Drehbuchentwürfe. Die Idee, Ezekiel Stane als zusätzlichen Schurken neben Loki zu platzieren, war aber schlussendlich nur von kurzer Dauer. 13 Jahre später darf die Figur in Ironheart nun doch noch sein Live-Action-Debüt feiern.

Wann kommen die Folgen 4 bis 6 von Ironheart zu Disney+?

Ob sich Ezekiel Stane aka Joe McGillicuddy wirklich in den aus den Comics bekannten, Energieblitze schießenden Superschurken verwandelt, erfahren wir schon nächste Woche. Die letzten drei Folgen von Ironheart werden direkt auf einen Schlag veröffentlicht und sind ab dem 2. Juli 2025 bei Disney+ zu sehen.