Marvel streicht MCU-Vampir Blade aus dem Kinoplan: Ein anderes Film-Monster nimmt seinen Platz ein

Der seit fünf Jahren angekündigte Blade-Film aus dem Hause Marvel wurde aus dem Kinoplan für 2025 gestrichen. Ein tödliches Alien übernimmt den Slot.

Daywalker-Fans tappen weiterhin im Dunkeln, wenn es darum geht, wann der nächste Blade-Film endlich in die Kinos kommt. Nach zwei Streifen mit Wesley Snipes als Marvel-Vampir sollte der doppelte Oscarpreisträger Mahershala Ali (Moonlight) am 7. November 2025 endlich die seit 2019 versprochene Nachfolge antreten.

Doch Planänderungen im MCU-Kalender machen diesen Traum vom Monsterblutbad vorerst zunichte. Und das ausgerechnet eine Woche vor Halloween!

Doch kein Blade-Film 2025: Andere Projekte im MCU-Kalender vorgesehen

Den nächstjährigen November-Termin von Blade erhält laut The Hollywood Reporter das Sci-Fi-Horror-Sequel Predator: Badlands. Dan Trachtenberg, der auch schon den erfolgreichen Vorgänger Prey beigesteuert hatte, dreht diesen seit August dieses Jahres mit Hauptdarstellerin Elle Fanning in Neuseeland.

Darüber hinaus hat Marvel folgende Filmveröffentlichungsdaten für die fernere Zukunft in seinen MCU-Kalender eingetragen:

18. Februar 2028

5. Mai 2028

10. November 2028

Das Problem: Wir haben noch überhaupt keinen Super-Schimmer, welche Filme für diese vier Jahre entfernten Startdaten vorgesehen sind.

Wer arbeitet am neuen Blade-Film?

Dass Marvel den neuen Blade-Film aus dem Kalender gestrichen hat, bedeutet allerdings noch nicht, dass er bereits in der Entwicklungshölle versunken ist. Eric Pearson (Black Widow, Thor: Tag der Entscheidung) arbeitet aktuell am Drehbuch und auch Schauspielerin Mia Goth ist bereits offiziell an Bord. Jenseits von 2025 bewegen wir uns allerdings schon Richtung Phase 6 im Marvel Cinematic Universe.

Es gibt aber auch einige, die meinen, jemand vom Kaliber eines Mahershala Ali sollte seine vielversprechende Karriere nicht damit zubringen, auf Marvel-Hauptrollen zu warten.

Die bisherigen Blade-Titel sind:

Darüber hinaus ließ der von Wesley Snipes gespielte Blade sich erst dieses Jahr im multidimensionalen Marvel-Abenteuer Deadpool & Wolverine blicken.