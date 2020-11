Marvel und DC versagen: The Boys zeigt, wie queere Figuren richtig gehen

Die Amazon-Serie The Boys brilliert beim Schreiben von queeren Figuren. Im Podcast erfahrt ihr, warum Marvel und DC sich eine Scheibe abschneiden sollten.

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber widmen sich unser Serien-Experte Max Wieseler und ich in der Reihe The Queer Cut queeren Film- und Serien-Themen. Bei uns erfahrt ihr, warum The Boys mit queeren Figuren brilliert, während Marvel und DC dabei auf voller Linie versagen.

Jetzt reinhören: Amazons The Boys brilliert, wo Marvel & DC versagen

Die Podcast-Stimmen: Andrea Wöger (Twitter: @andreawoeger ) und Max Wieseler (Twitter: @wieselmax ).



Warum Marvel & DC noch einiges von The Boys lernen können

Nachdem das Marvel Cinematic Universe (MCU) und das DC Extended Universe seit vielen Jahren bei queeren Supes zu Wünschen übrig lassen, zeigt The Boys, wie es geht. Besonders Disney ist bekannt für das Queerbaiting von Fans. Jedesmal, wenn eine queere Figur im Film ist, wird es an die große Glocke gehängt. Dabei sind es meist nur uneindeutige oder äußerst kurze Momente.

Valkyrie wurde uns beispielsweise groß als die erste queere Superheldin des MCU verkauft. Die Schauspielerin Tessa Thompson, selbst bisexuell, ist zurecht stolz darauf. Allerdings gibt es in Thor 3: Tag der Entscheidung maximal Anspielungen darauf und eine kurze Szene wurde herausgeschnitten. Darin verließ eine Frau Valkyries Schlafzimmer.

Auch bei DC wird sich bald zeigen, ob sie Wonder Woman ihre Bisexualität aus den Comics in Wonder Woman 1984 zugestehen. Poster und Trailer liefern dafür die richtige Energie und wir hoffen, dass Warner es diesmal nicht bei Wonder Womans Interesse an Chris Pine belässt.

Amazons satirische Superheld/innen-Serie The Boys nimmt Marvel und DC in vielen Bereichen aufs Korn. In Staffel 2 geht The Boys vor allem mit großen Konzernen wie Disney hart ins Gericht.

The Boys rückt in Staffel 2 Queen Maeves Bisexualität in der Vordergrund

Bereits in Staffel 1 findet The Boys mit der christlichen Führungspersönlichkeit Ezekiel einen interessanten Umgang mit Queerness. Doch Staffel 2 geht einen noch viel besseren und eindeutigeren Weg und gibt der bisexuellen Superheldin Queen Maeve mehr Raum zur Entfaltung.

Nicht nur kommt sie wieder mit ihrer Ex-Freundin Elena zusammen, Homelander outet sie gegen ihren Willen in der Öffentlichkeit. Das löst eine Lawine an Vermarktungsideen bei der Firma Vaught aus, bei der sie unter Vertrag ist. Allerdings gibt es Abstriche. Sie wird beispielsweise als Lesbe vermarktet, weil dem Publikum die Bisexualität nicht zugetraut wird.

Das PR-Team von Vaught presst sie in heteronormative Klischees, die verzweifelt auf ein gleichgeschlechtliches Paar angewendet werden. Sie reduzieren die Superheldin einzig und alleine auf ihre Sexualität, nachdem sie vor ihrem Outing zumeist auf ihre Weiblichkeit reduziert wurde.

The Boys geht damit über die bloße, sensibilisierte Darstellung von Queerness hinaus, in dem sie ebenfalls Biphobie, Homophobie,Genderklischees und leere Parolen großer Firmen fokussieren.

