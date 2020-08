The Boys ist Amazons perfekte Antwort auf den Superhelden-Overkill unserer Zeit

The Boys nimmt Marvel und DC zynisch aufs Korn und zeigt uns eine Welt voller korrupter Superhelden. Wir prüfen im Podcast Streamgestöber, warum die Serie bei Amazon so dermaßen beliebt ist.

Die 1. Staffel der Superhelden-Satire The Boys bei Amazon Prime erfreut sich größter Beliebtheit und ist mit 8,2 von 10 die bestbewertete Superheldenserie bei Moviepilot. Jenny Jecke und ich gehen dem Hype um die zynische Serie im Moviepilot-Podcast Streamgestöber auf den Grund.

Warum eignet sich The Boys für Superhelden-Fans von Marvel & DC sowie deren Gegner gleichermaßen? Und wie geht es in Staffel 2 weiter?



Jetzt reinhören: Warum The Boys bei Amazon so beliebt ist

00:02:00 - Auf ins Streamgestöber

00:05:59 - The Boys: Antwort auf Superhelden-Overkill

00:26:08 - The Boys Staffel 1: Die spannendsten Figuren & Themen

01:02:03 - The Boys: Ausblick auf Staffel 2

The Boys ist bei Fans und Gegnern von Marvel & DC gleichermaßen beliebt

Auch Amazon Prime will sein Stück vom Superheldenkuchen abhaben. Eine reichlich großer Kuchen, von dem Marvel und Disney sowie DC und Warner schon seit einigen Jahren mehr als nur naschen. Das hat bei manchen zu einer Superhelden-Müdigkeit geführt, bei einer zu einer Superhelden-Ekstase.

Und genau da tritt die zynische Helden-Satire The Boys auf den Plan.

© Amazon The Boys: Homelander und seine Fans

In The Boys geht es nämlich um zutiefst korrupte, mörderische, perverse, ausgebrannte und vergewaltigende Superhelden. Einer ist schlimmer als der nächste und die Normalsterblichen sind größtenteils auch nicht besser. Was sehr düster und hoffnungslos klingt hat aber einen dramatischen und zutiefst menschlichen Kern, der bei aller Gewalt und dem Exzess die ganze 1. Staffel durchklingt und die Serie erdet.

The Boys ist aufgrund der Brutalität und Korruption die Antithese der meisten Marvel-Filme und eine Parodie auf einige der bekanntesten DC-Helden (ganz besonders The Deep als Aquaman-Parodie). Wir erkennen Eigenschaften und Fähigkeiten der alten Helden wieder, lernen sie aber in einem ganz neuen und so gar nicht aalglatten Licht kennen.

© Amazon The Boys: Starlight

Doch auch Superhelden-Fans kommen auf ihre Kosten, die sich gleichzeitig auf den nächsten Film des Marvel Cinematic Universe und Wonder Woman 1984 freuen. Zwischen all der Korruption von Homelander & Co. gibt es auch einen Hoffnungsschimmer unter den Helden in Form von Starlight. Und selbst die korruptesten Helden haben eine verletzliche Seite. Homelanders verquere Beziehung zu Stillwell ist einer der gelungensten Teile der 1. Staffel, die wir im Podcast ausführlich besprechen.

Staffel 2 startet bereits am 4. September 2020 mit drei neuen Folgen. Danach gibt es bis zum Finale am 9. Oktober jeden Freitag eine neue Folge bei Amazon Prime. Neu mit dabei ist unter anderem "Nazi-Thor" Stormfront.

© Amazon The Boys-Podcast: Andrea und Jenny

Die Podcast-Stimmen: Jenny Jecke (@gafferlein ) und Andrea Wöger (@andreawoeger ).



An alle The Boys-Fans: Seid ihr Superhelden-Fans oder Superhelden-Muffel?