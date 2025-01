Marvels erster Superheld erschien in Captain America, aber er war so versteckt, dass man es nicht bemerkte

Im ersten Captain America-Film aus dem MCU gibt es eine Referenz an den frühesten Marvel-Helden aus den Comics. Viele Fans haben das Easter Egg womöglich nie bemerkt.

In den ersten Jahren des Marvel Cinematic Universe (MCU) ab Iron Man bestand das Superhelden-Franchise vor allem aus Solofilmen, die die wichtigsten Held:innen aus dem Avengers-Team einführten. Der erste Captain America-Film von 2011 erwies dabei auch dem frühesten Helden aus den Marvel-Comics seine Ehre. Es handelt es sich um die menschliche Fackel vor den Fantastic Four.

Erster Marvel-Superheld ist im ersten Captain America-Film versteckt

In Captain America - The First Avenger gibt es eine Szene, in der Steve Rogers (Chris Evans) und Bucky Barnes (Sebastian Stan) eine Gruppe von Leuten durch die Stark-Expo begleiten. Hier ist kurz eine Glasröhre zu sehen, in der ein Mann hinter dem Schriftzug "Der brennende Mann" steht.

Bei dem Charakter handelt es sich um eine Anspielung auf den allerersten Marvel Comics-Helden Jim Hammond aka die menschliche Fackel.



Vor den Fantastic Four gab es schon eine menschliche Fackel im Marvel-Universum

Jim Hammond ist nicht mit Johnny Storm zu verwechseln, der späteren menschlichen Fackel aus dem Fantastic Four-Universum. Bei Jim Hammond handelt es sich stattdessen um eine Figur aus dem frühesten Marvel-Comic von 1939, der von Carl Burgos stammt. Damals hieß das Label noch Timely Comics.

Hammond war ein Android, der von dem Wissenschaftler Phineas Horton unter der Anleitung von Victor Timely künstlich erschaffen wurde. Mit seiner Fähigkeit, Flammen zu kontrollieren, wurde er anfangs als Monster dargestellt. Später wurde er zum Helden, der zum Beispiel als Polizist für die Polizei New Yorks arbeitete.

Als 1961 Johnny Storm als Teil des Fantastic Four-Teams erstmals in Comicform eingeführt wurde, spielte Burgos' Version dieses ähnlichen Superhelden-Charakters keine Rolle mehr. Deswegen ist er heute auch unter Fans weitestgehend in Vergessenheit geraten. Der erste Captain America-Solofilm zollte dem Charakter trotzdem nochmal seinen Tribut.



Dieser Artikel ist in ähnlicher Form auch bei unserer internationalen Schwesternseite AdoroCinema erschienen.