Maximale Star Trek-Verwirrung: X-Men-Macher soll neuen Film übernehmen, aber ohne Wunsch-Crew der Fans

Einer der X-Men-Produzenten soll einen neuen Star Trek-Film auf die Beine stellen. Der wird sich allerdings nicht um die Kelvin-Crew der USS Enterprise drehen.

Während im Star Trek-Kosmos sehr viele verschiedene Serien existieren, ist es auf der Filmseite viel komplizierter geworden, abzuschätzen, was man erwarten darf. Seit Star Trek Beyond von 2016 warten Fans auf einen vierten Film mit der Enterprise-Crew der Kelvin-Zeitline. Ein Projekt, an dem sich verschiedene Leute die Zähne ausgebissen haben.

Neben der Sci-Fi-Fortsetzung, die sich irgendwie nicht aus der Entwicklungshölle beamen lässt, war zwischenzeitlich sogar ein Trek-Film mit R-Rating von Quentin Tarantino im Gespräch. Nun kommt es aber doch ganz anders.

Star Trek-Verwirrung: Bricht X-Men-Macher Simon Kinberg den Sci-Fi-Fluch?

Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist Simon Kinberg mittlerweile bei dem Star Trek-Film an Bord, den Andor-Regisseur Toby Haynes nach einem Drehbuch von Seth Grahame-Smith drehen soll. Dabei handelt es sich aber nicht, wie manche gehofft hatten, um den vierten Film mit Chris Pine und Co., sondern um ein Prequel, das abermals in die Vergangenheit der fernen Zukunft schaut. So viel war bereits bekannt.

Sollte alles nach Plan verlaufen, könnte Kinberg der Alex Kurtzman der Filmseite von Star Trek werden. Kurtzman überblickt als Serien-Kapitän die Formate von Paramount+, die seit Star Trek: Discovery die aktuelle Ära des Franchise ausmachen.

Paramount Die Enterprise-Crew der Kelvin-Zeitlinie

Kinberg mischte seit X-Men: Der letzte Widerstand als Autor, Produzent und im Fall von X-Men: Dark Phoenix sogar Regisseur im Mutanten-Handgemenge mit. Auch arbeitete er unter anderem an der Neuauflage von The Twilight Zone mit und war kreativer Berater bei Star Wars 7: Das Erwachen der Macht. Reichlich Sci-Fi-Credentials also.

Noch ist aber nichts in Stein gemeißelt. Was den neuen Star Trek-Film abermals vom Kurs abbringen könnte, wäre der potenzielle Verkauf von Paramount an beispielsweise Sony.

Wovon wird der neue Star Trek-Film handeln?

Im Star Trek-Streifen von Haynes und Kinberg blickt man in eine Zeit lange vor den Enterprise-Abenteuern aus der Kelvin-Zeitline. Es soll um den ersten Kontakt mit Außerirdischen und die Gründung der Sternenflotte gehen. Was natürlich die Frage aufwirft, wie Star Trek VIII – Der erste Kontakt dann noch in die Kontinuität passt. Vielleicht macht man einfach erneut eine alternative Timeline auf?

J.J. Abrams, der Star Trek damals mit der neuen Filmreihe cool und sexy gemacht hat, bleibt weiterhin als Produzent an dem Projekt beteiligt. Schon 2025 soll er nach aktuellem Missionsplan in die Kinos transportiert werden. Auch ein vierter Teil mit der Klevin-Crew ist noch nicht komplett vom Tisch, aber Priorität genießt offenbar das Kinberg-Projekt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.