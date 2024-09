"Wir haben drei Staffeln": Amazon-Macher plaudert Maxton Hall-Pläne für die Zukunft aus

Die Amazon-Serie Maxton Hall hat unerwartet jetzt schon Einblicke in die Serien-Zukunft nach Staffel 2 gegeben, in der eine 3. Staffel warten soll.

Amazons Überraschungshit Maxton Hall - Die Welt zwischen uns hat gerade seinen neuen Meilenstein der abgedrehten 2. Staffel gefeiert, da sind schon die nächsten guten Nachrichten durchgesickert: Nach der neuen Season ist offenbar noch nicht Schluss.



3 Staffeln für Maxton Hall? Dieser Kommentar eines Amazon-Entscheiders deutet darauf hin

Der offiziellen Handlungsbeschreibung nach wird es in Staffel 2 hart für Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung). Nach dem Schicksalsschlag am Ende von Staffel 1 verliert James den Boden unter den Füßen und Ruby sehnt sich bald danach, in ihr altes Leben zurückzukehren. Kann er sie nach diesem Bruch noch einmal zurückerobern? Der Graben zwischen der Stipendiatin und dem Sohn aus reichem Hause scheint größer denn je.

Noch größer als das Liebesdrama in Maxton Hall, das in einem Set-Video schon angedeutet wurde, ist nach neuen Aussagen des deutsch-österreichischen Amazon-Direktors Christoph Schneider hingegen die Hoffnung auf Staffel 3. Das zeigen seine Worte gegenüber Deadline deutlich:

[Maxton Hall] war großartig und brillant gemacht – nicht nur, was die zwei herausragenden Hauptdarsteller:innen betrifft, sondern auch bei allen anderen. Das Team ist toll und das hat eine Serie erschaffen, so einmalig wie ein Einhorn. Die guten Nachrichten sind: Wir haben drei Staffeln. [...] So viel Begeisterung zu sehen, ist selten. Zum Glück haben wir das gefunden.

Obwohl Schneider damit Staffel 3 von Maxton Hall zu bestätigen scheint, haben weitere Amazon-Sprecher diese Aussage seitdem etwas heruntergespielt: Der Streamer hat sich die Rechte an allen drei Buchvorlagen der Reihe von Mona Kasten gesichert, offiziell bestellt ist die dritte Season aber noch nicht. Die Begeisterung für einen 3-Staffel-Plan ist trotzdem erkennbar und wenn der Erfolg mit Staffel 2 bei Amazon Prime Video * anhält, ist die Bestellung wohl nur eine Formsache.

Das sind die 3 Romane von Maxton Hall:

Wann startet die 2. Staffel von Maxton Hall bei Amazon Prime?

Staffel 1 von Maxton Hall erschien im Mai 2024, die Dreharbeiten zu Staffel 2 sind mittlerweile abgeschlossen. Nun steht allerdings noch die Postproduktion an, weshalb wir im Frühjahr 2025 mit einer Rückkehr der Serie zu Prime rechnen.

