In 4 Wochen kehrt eine der erfolgreichsten Amazon-Serien zurück – die letzte Staffel entscheidet einfach alles

In wenigen Wochen wird das große Finale einer der erfolgreichsten Serien von Prime Video eingeläutet. Die deutsche Produktion entwickelte sich in den letzten Jahren zum Phänomen.

In den letzten Jahren gab es nur eine handvoll deutscher Serien, die über die hiesigen Grenzen hinaus auch international zum großen Erfolg wurden. Nach Netflix-Hit Dark und Babylon Berlin darf sich Maxton Hall - Die Welt zwischen uns aus dem Hause Amazon Prime Video in dieser Riege einreihen. Denn die Young Adult-Adaption aus Deutschland ist mit den ersten beiden Staffeln zur erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serie des Streamers geworden.

Jetzt geht es für Maxton Hall bereits auf die Zielgeraden zu, denn die 3. Staffel wird die Serie mit Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung offiziell abschließen. Das Finale startet schon in wenigen Wochen bei Prime Video.

Maxton Hall-Finale: Darum geht es in Staffel 3 des Amazon-Hits

Die 2. Staffel hat Fans mit einem riesigen Cliffhanger in die Pause entlassen, denn gerade als sich Ruby (Herbig-Matten) und James (Hardung) wieder versöhnt haben und von einer gemeinsamen Zukunft an der Oxford Universität zu träumen begannen, kam plötzlich alles ganz anders.

Nicht nur wurde James und seiner Schwester Lydia (Sonja Weißer) das Erbe ihrer Mutter ausgeschlagen, auch wurde die Maxton Hall-Schulleitung mit einem Foto konfrontiert, das Ruby mit Lehrer Graham Sutton (Eidin Jalali) in einem intimen Moment zeigt. Sowohl Ruby als auch Graham droht der Schulverweis und die Musterschülerin kann ihre Zukunft in Oxford vergessen.

Staffel 3 wird an diese Schock-Entwicklungen anknüpfen und zeigen, ob Ruby das Missverständnis aufklären kann – und ob es für sie und James noch eine gemeinsame Zukunft gibt.

Die 3. Staffel basiert auf dem Roman Save Us von Mona Kasten* , der auch den letzten Band ihrer dreiteiligen Reihe bildet. Die Regie bei der neuen Season übernahm einmal mehr Martin Schreier, der bereits die Vorgänger inszenierte. Neben Damian Hardung, Harriet Herbig-Matten, Sonja Weißer und Eidin Jalali dürfen wir uns im Finale unter anderem über folgende bekannte Gesichter freuen:

Wann kommt Maxton Hall Staffel 3 zu Prime Video?

In wenigen Wochen ist es so weit und das große Maxton Hall-Finale beginnt bei Amazon Prime Video. Los geht es am 9. Dezember 2026 mit gleich zwei neuen Folgen. Daraufhin gibt es wöchentlich bis zum 23. Dezember zwei weitere Episoden zu sehen. Insgesamt umfasst die Staffel wie ihre Vorgänger sechs Folgen.

Mit welchen Serien ihr euch die Wartezeit vertreiben könnt, erfahrt ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.



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