MCU-Knaller erscheint als limitiertes Mondo-Steelbook: Iron Man 2 mit stylischem Cover in 4K sichern

Robert Downey Jrs. Iron Man war das Herz des MCU. Im August erscheint sein zweites Film-Abenteuer in einem limitierten Mondo-Steelbook in 4K-Qualität.

Iron Man war der Startschuss des Marvel Cinematic Universe, Iron Man 2 erkundete das Comic-Universum. Das Wiedersehen mit Robert Downey Jrs. Tony Stark legt durch die Einführung neuer Figuren nämlich den Grundstein für das spätere Team-up der Avengers.

Am 26. August erscheint Iron Man 2 als limitiertes Mondo-Steelbook in 4K UHD-Qualität in Deutschland. Jetzt könnt ihr die Edition vorbestellen.

Iron Man 2 mit Scarlett Johanssons Black Widow erscheint als Mondo-Steelbook

Neben Iron Man erscheint auch der Nachfolger Iron Man 2 als limitiertes Mondo-Steelbook mit 4K-Disc. Der MCU-Blockbuster konfrontiert Iron Man mit Black Widow (Scarlett Johansson) und gleich zwei Bösewichten: Justin Hammer (Sam Rockwell) und Whiplash (Mickey Rourke). Bei Amazon und MediaMarkt könnt ihr die Edition vorbestellen:

Bei beiden Anbietern kostet die limitierte Edition je 33,99 Euro. Die Edition bietet den Robert Downey Jr.-Kracher im hochwertig gestalteten Steelbook mit 4K UHD Blu-ray und regulärer Blu-ray. Auf dem Cover sind Iron Man und War Machine (Don Cheadle) im Kampf vereint.

© Disney © Disney © Disney Iron Man 2 Mondo Steelbook

Ihr könnt also nochmal Scarlett Johanssons ersten großen MCU-Auftritt in Augenschein nehmen und zusehen, wie sich Tony Stark in seinem zweiten Filmabenteuer schlägt.

Iron Man erscheint ebenfalls als limitiertes Mondo-Steelbook in 4K-Qualität

Fans des Originals kommen natürlich ebenfalls auf ihre Kosten. Bei Iron Man nahm alles den Anfang: Der erste Film aus dem Marvel Cinematic Universe schenkte der Welt Robert Downey Jr. als Tony Stark und hat bis heute nichts an seinem Unterhaltswert verloren. Mit einer perfekten Besetzung, spaßigen Dialogen und einem Spitzen-Soundtrack überzeugt der Superhelden-Knaller noch 14 Jahre später.

Zeitgleich mit Teil 2 erscheint der allererste MCU-Film als limitiertes Mondo-Steelbook in 4K-Qualität. Hier könnt ihr die Edition vorbestellen:

Warum lohnen sich die Mondo-Steelbooks zu den Marvel-Filmen?

Zunächst: Sie sind einzigartig gestaltet und heben sich deutlich von üblichen Blu-ray-Covern ab. Zudem wurden die Edition in limitierter Stückzahl hergestellt, das macht sie attraktiv für Sammler:innen oder als Geschenk für Marvel-Fans.

Deshalb lohnt sich 4K für echte (Heim)Kino-Fans

Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt. Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei Blockbustern mit großen Actionschauwerten und aufwendiger Ausstattung wichtig ist.

